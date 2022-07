Bezdomna Skra spod Jasnej Góry nie wygrała z ŁKS Łódź

Tego dnia ełkaesiacy wygrali z Sandecją Nowy Sącz 3:2 (2:1). Trzeciego gola strzelił Mateusz Kowalczyk tuż przed końcem spotkania. Piłkarz wystąpił w obu meczach obecnego sezonu prezentując się bardzo dobrze zwłaszcza w ostatnim starciu w Tychach. Łodzianie natomiast po spotkaniu z Sandecja czterokrotnie mierzyli się na alei Unii 2 z pierwszoligowymi rywalami i za każdym razem kończyło się fatalnie, bo przegrali wszystkie mecze nie strzelając gola, a tracąc aż osiem.

W najbliższą sobotę nadarzy się okazja na przerwanie fatalnej passy na własnym obiekcie, lub jak kto woli odczarowania stadionu i Władysława Króla. Do Łodzi zawita bowiem Skra Częstochowa, która nie jest jakim wielkim zespołem choć sezon podopieczni trenera Jacka Rokosa rozpoczęli obiecująco - zremisowali w Chorzowie z Ruchem 0:0 i wygrali na stadionie w Bełchatowie z Chojniczanką Chojnice 2:0 (1:0). Dlaczego w Bełchatowie? Otóż klub spod Jasnej Góry jest klubem bezdomnym. Obiekt przy ulicy Loretańskiej nie spełnia pierwszoligowych wymogów i częstochowianie drugi rok z rzędu dostali zgodę piłkarskiej centrali na to aby domowe mecze rozgrywać na innym stadionie. Wskazali Bełchatów, gdzie już w poprzednim sezonie grali część spotkań. Sobotnie starcie (godzina 15) będzie trzecim oficjalnym meczem obu ekip. Bilans jest korzystny dla ŁKS, który w minionym sezonie pokonał częstochowian na swoim boisku 3:2 (1:1) po golach Stipe Jurića, Pirulo oraz Macieja Wolskiego.W rewanżu, także na obiekcie przy alei Unii, był bezbramkowy remis. W ekipie rywali mamy dwóch piłkarzy z ełkaesiacką przeszłością. To wychowanek ŁKS Piotr Pyrdoł oraz Przemysław Sajdak. Jest tam także były zawodnik UKSSMS Łódź, GKS Bełchatów oraz Jagiellonii Białystok Maciej Mas. Gra tam także wychowanek LUKSGomunice Adam Olejnik.

Przygotowania graczy ŁKS do tego meczu idą pełną parą. Drużyna ćwiczy w komplecie pod okiem trenera Kazimierza Moskala. Przypomnijmy, że przed meczem zaplanowano w strefie obok stadionu piknik z okazji 599 urodzin Łodzi. Na tych którzy wezmą w nim udział czeka moc różnorakich, nie tylko sportowych, atrakcji.

Od wtorku są już dostępne w systemie internetowym (bilety.lkslodz.pl) bilety na to spotkanie. Od godziny 15 w środę wejściówki będzie można kupować także w kasach stacjonarnych stadionu.

Nie samą ligą kibic żyje. W najbliższy piątek w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej rozlosowane zostaną pary pierwszej rundy Pucharu Polski. Na tym szczeblu rywalizować bedzie 10 drużyn, które przebrną przez rundę wstępną (mecze 26 i 27 lipca), 16 triumfatorów szczebla wojewódzkiego (RKSRadomsko), 18 ekip PKOEkstraklasy oraz 16 zespołów z I ligi, w tym oczywiście ŁKS Łódź. Mecze mają być rozegrane 31 sierpnia, finał natomiast 2 maja przyszłego roku na PGE Narodowym w Warszawie. ą