Bezpłatna konferencja: poziom aktywności fizycznej dzieci

Konferencja będzie poświęcona roli samorządów lokalnych w zakresie działań na rzecz zwiększania aktywności fizycznej mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. Wydarzenie odbędzie się 8 czerwca br. w godzinach 12-16 oraz 9 czerwca br. w godzinach 10-15.

Podczas tej konferencji przedstawione zostaną wyniki badań na temat: Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży a samorządy – wymiana wiedzy i dobrych praktyk. Polecamy uwadze dwudniowe wydarzenie pełne inspirujących prezentacji, dyskusji panelowych i warsztatów, które poprowadzą polscy i zagraniczni eksperci. Wystąpienia prelegentów zagranicznych tłumaczone będą na język polski. Dokładny program konferencji jest pod adresem www.sportowaakademiaveolia.pl.

Obowiązkowa rejestracja. Organizatorzy proszą o zgłaszanie chęci uczestnictwa w wydarzeniu za pośrednictwem formularza rejestracyjnego - https://tiny.pl/rb8f9 do 5 czerwca br. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Jak zmienił się poziom aktywności fizycznej łódzkich dzieci? Czy konsekwencje niewystarczającego poziomu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży to nasze wspólne wyzwanie? Czy pandemia COVID-19 ma wpływ na i tak już wcześniej niepokojącą sytuację zdrowotną najmłodszych? Dlaczego tak ważne jest, byśmy zaczęli działać jak najszybciej? Jaki związek ma rezyliencja miejska z aktywnością fizyczną mieszkańców?

Odpowiedzi na te pytania poznamy podczas konferencji on-line „Zdrowi i aktywni mieszkańcy - co mają wspólnego z rezyliencją miejską?”. To obowiązkowe wydarzenie dla wszystkich tych samorządowców, pracowników samorządowych, a także działaczy miejskich, którym zależy na zdrowiu i dobrostanie mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzieży.

Wydarzenie będzie także wspaniałą okazją do przedstawienia wyników badania ankietowego dotyczącego poziomu aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym, z uwzględnieniem pandemii COVID-19. Badanie zrealizowano na przełomie marca i kwietnia br. wśród rodziców przedszkolaków, między innymi z Łodzi.

Aktywni mieszkańcy a rezyliencja miejska

Pojęcie rezyliencji, czyli odporności miejskiej odnosi się do zdolności miasta do radzenia sobie ze zmianą, jego odporności na zdarzenia niszczące oraz umiejętności odbudowy poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Rezyliencja to przekształcenie „kryzysu” w szansę, a to od nas zależy, jak tę szansę wykorzystamy.