Bezpłatne szczepienia na grypę dla seniorów i refundacja dla osób z grup ryzyka. Aptekarze i lekarze spodziewają się problemów z zakupem

Radzę pacjentom, by nie zwlekali z zakupem szczepionki – mówi doktor Jacek Kidoń, kierownik przychodni POZ przy ul. Leczniczej w Łodzi. - Międzynarodowe koncerny, które produkują szczepionkę nie tylko na nasz rynek, będą mieć w tym roku dużo więcej zamówień, także rządowych z różnych państw – podkreśla.

Jest co najmniej kilka powodów, by szczepić się na grypę i zmniejszyć ryzyko zachorowania, zwłaszcza tym sezonie. Po pierwsze objawy grypy są podobne do COVID-19. Lekarz będzie musiał wykluczyć koronawirusa, a to oznacza konieczność zrobienia testów i zakorkowanie służby zdrowia. Do tego osobom, które wcześniej „złapią” grypę grozi cięższy przebieg COVID-19.