Bezpłatny kurs językowy dla mieszkańców Łodzi. Kto może skorzystać z programu "Płyń Łodzią po morzu języków"?

Kurs mogą odbyć osoby, które mają od 18 do 49 lat i maksymalnie średnie wykształcenie, a także osoby, które skończyły 50 lat i mają dowolne wykształcenie. Muszą też mieszkać w rewitalizowanej części Łodzi (nie muszą być tam zameldowane, ale muszą faktycznie przebywać). Konieczne jest wypełnienie oświadczenia.

Do tej pory w ramach drugiej edycji projektu utworzyliśmy 13 grup, w których uczy się po 12 osób - mówi Izabela Panfil ze szkoły językowej Progres, która we współpracy z magistratem prowadzi projekt Płyń Łodzią po morzu języków. - W pierwszej edycji, która rozpoczęła się w 2019 roku udział wzięło 320 osób. Cały czas czekamy na zgłoszenia, zarówno do drugiej edycji jak i trzeciej, która rozpocznie się na początku przyszłego roku.