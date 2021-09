Białorusini w Łodzi i z województwa łódzkiego stworzyli swoją organizację. Jak jest im w Polsce? Czy śledzą ich służby Łukaszenki?

* Imię zmienione ze względu na bezpieczeństwo naszego rozmówcy – oraz jego rodziny pozostającej w Białorusi.

Od tego roku istnieje Fundacja "Białorusini w Łódzkiem"...

Igor Jurczyk: Formalnie to "Białorusini w Łódzkim"... Rejestrując fundację nie znaliśmy tej różnicy, że mówicie "w województwie łódzkim", ale "w Łódzkiem". Jedna litera, drobiazg, który pokazuje, że naprawdę jesteśmy cudzoziemcami.

Zatem ilu jest was w Łódzkiem?

Igor Jurczyk: Mamy kontakt z ponad tysiącem Białorusinów mieszkających w Łodzi i w regionie. Oceniamy, że w stolicy województwa może być nas 10 tysięcy. Ta liczba bardzo zwiększyła się przez ostatni rok.

W związku z ostatnimi wyborami prezydenckimi na Białorusi?

Michał: Przed tymi wyborami do Polski przyjeżdżali głównie migranci zarobkowi – robotnicy. Do tego studenci. Teraz, poza nimi, przyjazdy są z każdego sektora: od białoruskich specjalistów IT – przez nauczycieli i lekarzy – do właścicieli przedsiębiorstw. Nie możemy mówić po prostu, że do Polski przyjeżdżają „aktywiści opozycji”. Opozycja oznacza mniejszość. A my nie jesteśmy mniejszością. Jesteśmy większością, ale pozbawioną siły, którą posiada reżim Aleksandra Łukaszenki.