Biedronka wytoczyła proces liderowi Agrounii. Michał Kołodziejczak naruszył "chronione prawem dobra osobiste spółki"

Kołodziejczak sam nagłośnił roszczenia Biedronki w mediach społecznościowych na profilach Agrounii.

Chcą 20 tys. zł, chcą, żeby ich przeprosić - mówi lider Agrounii w udostępnionym klipie. - Za to, że mieli robaki w kapuście, a my to pokazaliśmy. Za to, że oszukańczo oznaczają warzywa krajem pochodzenia, a my nagrywamy o tym film. Będziemy robić wszystko, żeby nie przepraszać i nie dawać im ani złotówki. Chcą się przepychać, więc będziemy się przepychać.