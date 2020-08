Bieg Piotrkowską przesunięty przez epidemię koronawirusa na 2021 r., ale nie chowaj startowych butów. Gdzie w Łodzi można się pościgać?

Startuje Fine Dining Week 2020 czyli kuchnia po polsku. Sprawdź szczegóły

Fine Dining Week odbywa się w 8 regionach Polski: Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, na Śląsku, Szczecinie i Trójmieście. Festiwal potrwa od 26 sierpnia do 13 września 2020 r. To okazja do sprawdzenia oferty kulinarnej branży, która bardzo mocno ucierpiała podczas w...