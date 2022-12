Bieg Sylwestrowy w Łodzi. Już ponad 500 miłośników biegania

Będzie to impreza kończąca sportowy rok w Łodzi. Wśród zapisanych do biegu na 10 km są zwycięzcy z poprzednich edycji, między innymi: Monika Kaczmarek, Tomasz Osmulski, Patryk Stypułkowski. Udział w biegu zadeklarowali mistrzowie olimpijscy: Zbigniew Bródka i Kajetan Duszyński, a także olimpijczycy Elżbieta Nowak, Filip Wypych, Agnieszka Domańska, Anna Wierzbowska. Przypominamy, że do biegu można się zapisywać do 23.12.2022 roku, wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.bslodz.pl. Ze względów organizacyjnych w dniu biegu 31.12.2022r zgłoszenia nie będą przyjmowane. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal oraz ciepły posiłek.

Organizatorem biegu jest:

- Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi

Patronat Honorowy

- Prezydent Łodzi – Hanna Zdanowska

- Marszałek Województwa Łódzkiego – Grzegorz Schreiber

Partnerzy:

- Ministerstwo Sportu i Turystyki

Województwo Łódzkie

Urząd Miasta Łodzi

OWH „Prząśniczka”

Patronat medialny:

- Express Ilustrowany, TVP3-Łódź , TV TOYA , Radio Łódź