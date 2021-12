Bigos na święta z kapusty kiszonej i białej. Co zrobić, gdy bigos będzie za kwaśny lub zbyt słony? Zbyt kwaśny bigos: co zrobić? 9.12.2021 Dariusz Pawłowski

Bigos przyrządza się mniej więcej z tej samej ilości kapusty kiszonej i kapusty białej. Może się jednak przydarzyć, że gotowy bigos okaże się zbyt kwaśny. Smak poprawi wówczas dodanie słodkiej kapusty, miodu, większej liczby suszonych śliwek lub powideł śliwkowych, w ostateczności nawet cukru. Można również dołożyć duszoną cebulę. Innym sposobem jest dodanie szczypty sody oczyszczonej.

Tradycyjny bigos należy do najchętniej spożywanych potraw świątecznych. I choć mówi się, że najlepszy jest ten, nad którym "pracuje" się przez kilka dni, jego przygotowanie nie należy wcale do wyjątkowo trudnych. Ze względu na używane do przygotowania bigosu składniki może się jednak przydarzyć nieszczęście - danie okaże się za kwaśne lub zbyt słone. Jak sobie poradzić w takiej sytuacji?