Bilardowe mistrzostwa świata. Łodzianin nie dał rady awansować do ćwierćfinału

Jako pierwsi do rywalizacji o przejście do ćwierćfinału przystąpili poznaniacy, a więc Wiktor Zieliński oraz Mateusz Śniegocki. Pierwszy z nich w sobotnie południe przystąpił do starcia z Jung-Lin Changiem. 22-letni Zieliński, po zaciętym boju, musiał uznać wyższość rywala z Tajwanu, który pokonał naszego rodaka 11:7.

O tej samej godzinie do spotkania z dwukrotnym mistrzem świata 9-bil, Albinem Ouschanem, przystąpił kolejny poznaniak, Mateusz Śniegocki. Austriak praktycznie od początku kontrolował przebieg tego starcia i ostatecznie doprowadził je do szczęśliwego dla siebie końca. Śniegocki przegrał ten mecz 3:11.

Jedyną nadzieją na przedłużenie medalowych szans Polaków był łodzianin Sebastian Batkowski, który swój mecz o awans do ćwierćfinału miał rozpocząć po godzinie 14.00. Jego rywalem był Mohammad Soufi. Syryjczyk na drodze do bilardowego nieba pokonał między innymi Radosława Babicę i Mariusza Skonecznego. Rewanż za kolegów miał wziąć łodzianin grający dla Nosanu Kielce. Panowie zagrali długi i emocjonujący mecz, który ostatecznie zakończył się wynikiem 11:10 na korzyść zawodnika z Bliskiego Wschodu.