Bilskiaj Wola. Wjechała w kapliczkę, żeby uniknąć zderzenia z lisem

W Bilskiej Woli (gm. Sulejów) renault wjechało w kapliczkę. Kierująca chciała uniknąć zderzenia z lisem

Do zdarzenia doszło w środę, 17 listopada ok. godz. 7.30 na drodze wojewódzkiej 742 w Bilskiej Woli (gm. Sulejów). Jak informuje st. asp. Izabela Gajewska, ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu wynika, że 41-latka kierująca renault scenic jechała od Stobnicy w kierunku Łęczna.

Nagle na jezdnię przed jej autem wszedł lis. Aby nie potrącić zwierzęcia, kobieta zjechała na prawe pobocze i uderzyła w przydrożną kapliczkę.

41-latka została przewieziona do szpitala, jej 15-letniemu pasażerowi na szczęście nic się nie stało. Kierująca w chwili zdarzenia była trzeźwa - informuje st. asp. Izabela Gajewska, rzecznik prasowy KMP w Piotrkowie.

Policjanci apelują o zachowanie ostrożności w rejonach pól i lasów, zwłaszcza nad ranem i wieczorem. Jesień to czas wędrówek dzikich zwierząt w poszukiwaniu pożywienia oraz miejsc zimowania. Przypominają również o dostosowaniu prędkości do warunków pogodowych i drogowych, a przede wszystkim do własnych umiejętności.