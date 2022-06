Biolodzy z Uniwersytetu Łódzkiego będą samolotami walczyć o lepszą zieleń w miastach. Rusza projekt Lifecoolcity

Naukowcy z Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego biorą udział w unijnym projekcie Lifecoolcity, w którym opracują sposób zarządzania zielenią i wodami we współczesnym mieście. Budżet programu to prawie 5 mln euro, 95 proc. to środki unijne, w projekcie biorą też udział instytucje naukowe z Polski i Niemiec.

Miastem wybranym do testowania systemu jest Wrocław, w przyszłości gotowy system ma trafić aż do 10 tys. miast w całej Europie. Badanie stanu zieleni i zbiorników wodnych czyli tzw. błękitno-zielonej infrastruktury miasta odbędzie się z wykorzystaniem teledetekcji, czyli zdjęć satelitarnych oraz samolotów skanujących powierzchnię ziemi i używających specjalnych czujników. Pozwoli to np. sprawdzić, czy w którejś części miasta nie jest zbyt gorąco z powodu zbyt dużej ilości betonu lub złej zieleni.