Błaszki podnoszą się po nawałnicy.Można pomóc poszkodowanym, jest specjalne konto FOTO

Jak informuje Piotr Świderski uszkodzeniu uległo 68 budynków, bowiem doszły dwa kolejne, w tym 32 mieszkalne. W miejscowości dotkniętych przez wichurę pracuje gminna komisja, która szacuje straty. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Wojewodę Łódzkiego protokołów z pracy komisji, osoby poszkodowane będą mogły otrzymać wsparcie finansowe na usuwanie szkód spowodowanych przez żywioł zarówno w budynkach mieszkalnych jak i gospodarczych.

- Sądzę, że we wtorek komisja zakończy pracę, aby w środę wysłać wnioski - mówi Piotr Świderski. - Jeśli będzie taka potrzeba będziemy pracować do późnych godzin nocnych, po prostu musimy wszystko dopiąć na ostatni guzik we wtorek, nie ma innej opcji. Mamy już sporządzone ponad 50 procent wniosków. Przypomnę, że wnioskować można o 100 tysięcy na uszkodzone budynki gospodarcze i o 200 na mieszkalne. Uruchomiliśmy ponadto konto na które można wpłacać pieniądze dla poszkodowanych. Dodam też, że we wszystkich poszkodowanych miejscowościach jest już prąd.