"Bóg mordu": Premierowy spektakl teatru, który nie wyklucza

Sztuka „Bóg mordu” Yasminy Rezy to błyskotliwie, inteligentnie napisana czarna komedia, powstała w 2006 roku. Od tego czasu dramat cieszy się niesłabnącą popularnością teatrów i widzów na całym świecie. Tekst został także zaadoptowany przez film i perfekcyjnie zrealizowany przez Romana Polańskiego w 2011 roku, z rolami: Jodie Foster, Kate Winslet, Christopha Waltza i Johna C. Reilly. Reżyser nieprzypadkowo nadał swojej produkcji tytuł „Rzeź...

Sztuka opowiada o spotkaniu i konfrontacji dwóch małżeństw, które chcą wyjaśnić bójkę swoich synów i omówić szczegóły zadośćuczynienia. Wszyscy próbują bardzo taktownie wyjaśnić tę nieprzyjemną sytuację, aby szybko i bezproblemowo wynagrodzić krzywdę i wrócić do swoich obowiązków. Jednak z czasem wszyscy bohaterowie uwikłani w rozmowę, obnażają swoje problemy i frustracje, aby doprowadzić do dyskusji, która przeradza się w zapis wzajemnych oskarżeń prowadzących do przerażającej awantury.