Bohater ŁKS i reprezentacji Polski, uczestnik meczu na Wembley skończył 70 lat

Na Wembley obaj piłkarze ŁKS mieli swój wielki dzień. Jan Tomaszewski został okrzyknięty „Człowiekiem, który zatrzymał Anglię”, ale taki sam tytuł należał się też obrońcom, m.in. Mirosławowi Bulzackiemu.

W drugiej połowie bitwy na Wembley obrońca ŁKS wybił piłkę z linii bramkowej, gdy Tomek został już pokonany. Angielski komentator krzyczał do mikrofonu: „Java Chesky, Bulzaki i (tak wymawiał nazwiska Tomaszewskiego i Bulzackiego) knocking out ball. Bulzacki wybił piłkę z linii bramkowej, gdy piłka po strzale Bella minęła już Tomaszewskiego”.

Mirosław Bulzacki pamięta doskonale tamtą sytuację. - To był mój trzynasty występ w kadrze, a dopisało mi szczęście. Tamtego dnia przestałem być przesądny.

Grał w kadrze tylko dwa lataod 13 maja 1973 roku do 15 października 1975 roku. W sumie 23 mecze. Kadra z Mirosławem Bulzackim w składzie przegrała tylko pięć spotkań! Cztery to były mało istotne towarzyskie potyczki, piąta porażka miała większy ciężar gatunkowy, bo Polska przegrała z Holandią 0:3 w Amsterdamie w eliminacjach mistrzostw Europy. Ruud Geels strzelił wówczas nam bramkę i był to ostatni mecz w kadrze Mirosław Bulzackiego.