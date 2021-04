Bohater mistrzowskiego sezonu trzyma kciuki za ŁKS i pozdrawia kibiców. Był zachwycony książką

Delegacja z ŁKS wręczyła mistrzowi historyczne książki o ŁKS:

- „Wspaniały Rok 1957”

-„Mistrzowski Rok 1958”

Wiesław Jańczyk nie ukrywał wzruszenia. Natychmiast zagłębił się lekturze. Przeniósł się w tamte wspaniałe lata pięćdziesiąte. Nazwał książkę świetną. Powiedział również, że trzyma kciuki za obecną drużynę ŁKS i wierzy w awans do ekstraklasy.

Wiesław Jańczyk pozdrawia wszystkich kibiców ŁKS, co widać na przygotowanej dedykacji. Na swojej fotografii sprzed lat złożył autograf.

– Urodzony 16 czerwca 1931 roku Wiesław Janczyk grał nosząc pseudonim Łapka, może dlatego, że dobrze rzucał do kosza – opowiada Jacek Bogusiak, kustosz tradycji ŁKS. – W 1953 roku z ŁKS zdobył mistrzostwo Polski w koszykówce, grając m.in. razem z Józefem Żylińskiem. To wręcz nieprawdopodobne i niespotykane w naszych czasach, ale tego samego roku debiutował w barwach piłkarskiej drużyny ŁKS w I lidze. Było to 17 maja 1953 w wygranym 5:1 meczu ze Spójnią Warszawa. W ekstraklasie po raz pierwszy zagrał 14 marca 1954 w meczu z Polonią Bytom 2:2, a pierwszego gola zdobył pół roku później 19 września 1954 roku w wygranym 2:0 meczu z Górnikiem Radlin. Ogółem zagrał w ekstraklasie 143 razy i zdobył 4 gole. Jeden jedyny raz zagrał w reprezentacji Polski – 29 września 1957 z Bułgarią (1:1).

Książka „Mistrzowski Rok 1958” jest do kupienia w Księgarni Książek Historycznych „Odkrywcy” w Łodzi, przy ulicy Narutowicza 46 (tel. 42 631 10 97).