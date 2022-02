Boks. Rośnie grupa zawodowców trenera Bogdana Szuby

- Stoczyliśmy z Kubańczykami bardzo fajnie i ciekawe sparingi - opowiada trener Bogdan Szuba. - Naszymi rywalami byli mistrzowie Kuby. Valdez, z którym walczył Rostyk Nadolski, ma na koncie 134 walki, z których 110 wygrał. To trzeba przyznać, że porwałem się na głęboką wodę, ale takie walki będą procentować. Z bardzo dobrej strony pokazał się też Mikołaj Drymluk, który też boksował z zawodowcem, który ma rekord 11-0.

Obaj Ukraińcy, podopieczni trenera Bogdana Szuby wiążą swoją przyszłość z zawodowym boksem. Rostyk Nadolski już podpisał kontrakt zawodowy, a Mikołaj Drymluk właśnie teraz przechodzi na zawodowstwo.

- Dwóch wychowanków w zawodowym boksie, to się jeszcze w Łodzi nikomu wcześniej nie udało - dodaje trener Bogdan Szuba. - Mam jeszcze dwóch dobrych kandydatów na profesjonalne walki. To obiecujący 20-letni Gruzin Beka Karcziwadze, który niedawno przegrał na punkty z mistrzem świata i trzeci Ukrainiec Wadim Chruszcz. To absolowent Międzynarodowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego Edukacja i Sport w Łodzi.

Obok zawodowców w Poznaniu stoczyli ciekawe walki inni pięściarze UKS Victoria Boxing Łódź, podopieczni trenera Bogdana Szuby. To: kadetka Natalia Mucha, Oliwia Neć, junior Maksymilian Szwed, Karol Sagalara, Aleksander Kuczeruk i 18-letni Gruzin Elwir Karimow.

- Elwir Karimow też walczył z zawodowcem, bo wszyscy amatorzy obawiali się skrzyżować z nim rękawice - mówi Bogdan Szuba. - Elwir stoczył cztery wyrównane rundy po trzy minuty z zawodowcem. Chwała mu za to.

W niedzielę łodzianie pojechali na kolejny turniej do Radzymina.

- Mikołaj Drymluk stoczył bardzo ciężką walkę, ale wygrał i zdobył złoty medal - mówi trener Bogdan Szuba. - Zyskał też nagrodę za najlepszą walkę turnieju. Złoty medal wywalczył też w Radzyminie Wadim Chruszcz, a srebro - Karol Sagalara i senior Szymon Miśkiewicz.

19 marca trener Bogdan Szuba poprowadzi swojego podopiecznego w zawodowej gali Boxing Night. Drugą swoją walkę zawodową stoczy Rostyk Nadolski. Pierwszą wygrał, świat profesjonalnego boksu stoi przed nim otworem.

- Mówię do mojego podopiecznego, jak przegrasz w moje imieniny, to zostawię cię na Kaszubach na środku jeziora - kończy trener Bogdan Szuba. - Jestem pewny, że Rostyk wygra. Jest świetnie przygotowany. Jego rywalem będzie trzydziestolatek, który ma już ponad trzydzieści walk. Młoda krew kontra stary wygra - taka walka jest nam potrzebna.