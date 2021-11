Bon turystyczny w województwie łódzkim: większość czeka na realizację, czasu jest coraz mniej. Termin może zostać wydłużony

Najpierw aktywacja

- W województwie łódzkim dostępnych jest ok. 267 tys. bonów, z których aktywowanych zostało niespełna 193 tys. - wyliczyła Monika Kiełczyńska, rzecznik regionalny ZUS województwa łódzkiego. - Oznacza to, że jeszcze 74.141 bonów ciągle czeka na aktywację.

116 mln zł z bonów

Bon ważny dłużej?

Bon turystyczny teoretycznie jest ważny do końca marca przyszłego roku, ale rząd przyjął projekt ustawy, z którego wynika, że ważność bonów zostałaby wydłużona do końca września przyszłego roku. Projekt wpłynął do Sejmu 8 listopada i tego dnia został skierowany do pierwszego czytania w komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Nie wiadomo, kiedy zajmą się nim posłowie.