Bon turystyczny. Władze Łodzi zachęcają, by wydać go... w Łodzi. Do kiedy jest ważny bon turystyczny?

Władze Łodzi zachęcają mieszkańców do wydawania bonów turystycznych na miejscu, nawet korzystając z hoteli w Łodzi. To może być szansa dla branży turystycznej w regionie. Po pandemii jest ona w trudnej sytuacji.

Bony turystyczne. Łódź zachęca do wydawania ich w Łodzi Łódź rozpoczyna kampanię internetową mającą zachęcić do wydawania w Łodzi bonów turystycznych, które w wysokości 500 zł przysługują na każde dziecko do lat 18 i można je wydać do marca przyszłego roku. Kampania jest skierowana do innych regionów Polski, ale też do... mieszkańców Łodzi. Tomasz Koralewski z Łódzkiej Organizacji Turystycznej podkreśla, że w czasie pandemii to dobry moment, by lepiej poznać atrakcje Łodzi wpadając tu na pobyt weekendowy. - Można tu fajnie wypełnić dzień, dwa lub trzy – podkreśla. Zachęca też mieszkańców Łodzi do korzystania z hoteli we własnym mieście, by odpocząć od domu i pracy zdalnej. Zachęta nie jest bez powodu. Niestety Łódzkie korzysta z bonów mniej niż główne regiony turystyczne. Z 240 mln zł wydanych w bonach do grudnia ubiegłego roku firmy z Łódzkiego przejęły tylko 4 mln. Dostało je 185 firm, podczas gdy w Małopolsce do 822 firm trafiło ponad 38 mln zł. Przedsiębiorcom z Łódzkiego bony trafiają się rzadko. Przykładowo w powiecie poddębickim w pensjonacie W Szczerym Polu koło Pęczniewa nie było jeszcze nikogo z bonem, w Instytucie Zdrowia Człowieka w Uniejowie - tylko pojedyncze osoby.

Przedsiębiorcy mają nadzieję, że wakacje i luzowanie obostrzeń to zmienią. - Liczymy, że w wakacje będą chętni, obok mamy stajnię, która może być atrakcją dla dzieci – mówi Aleksandra Ozdoba Mikołajczyk, szefowa W Szczerym Polu. Tymczasem branża turystyczna w Łódzkiem po prawie roku lockdownów i obostrzeń jest w trudnej sytuacji. - Nadrabianie strat po pandemii będzie trwało kilka lat – mówi Tomasz Koralewski.

Dlatego zbliżający się sezon wakacyjny, luzowanie obostrzeń, bon turystyczny- to nadzieje branży turystycznej regionu łódzkiego. Po rocznej pandemii jest ona w złej kondycji. Do hoteli w regionie łódzkim powoli wracają goście Od 8 maja powoli otwiera się branża hotelarska. Obiekty w regionie łódzkim, znów mogą przyjmować gości. Nadal jednak nie mogą mieć pełnego obłożenia, udostępniać restauracji czy spa. Droga do nadrobienia strat jest jeszcze daleka.

Anna Olszyńska, dyrektor generalna hotelu Andel’s Łódź przyznaje, że hotel wciąż ma zobowiązania z czasów pandemii, a ruch biznesowy nadal nie wrócił do dawnego poziomu. - Firmy jeszcze nie wróciły do biur i nie ma swobody przemieszczania się między państwami – mówi. Jednak otwarcie hotelu daje nadzieje, a liczba rezerwacji z dnia na dzień rośnie. - Nastroje są pozytywne, widzimy chęć podróżowania – podkreśla Anna Olszyńska. Jak ocenia ruch biznesowy wróci do dawnej skali w przyszłym roku. Dobrej myśli jest też Dominik Chrapek, dyrektor generalny hotelu DoubleTree by Hilton w Łodzi. - Biznes wraca powoli, jednak z każdym dniem rezerwacji jest więcej – podkreśla. Dlatego hotel wraca do tego, co było. - Będziemy powiększać załogę. Na szczęście wielu ludzi, którzy pracowali u nas przed pandemią, chce powrócić – cieszy się dyrektor.

Nadzieją hotelarzy jest rozpoczynający się właśnie ciepły sezon. Mają nadzieję na powrót turystyki i imprez okolicznościowych. Pęczniewski pensjonat W Szczerym Polu do końca sezonu ma zarezerwowane na wesela wszystkie weekendy. - Widać, że ludzie tego potrzebują – podkreśla Aleksandra Ozdoba Mikołajczyk, szefowa obiektu. Z nadzieją czeka na letnich gości, powrót biznesu i normalność, jaką mogą dać branży szczepienia. – Mamy na przykład wesele na 120 osób, z których 90 jest już zaszczepionych – zaznacza. I ma nadzieję, że jesienią obostrzenia już nie wrócą.

Dominik Chrapek czeka na zapowiadane dalsze odmrożenie branży gastronomicznej i rozrywkowej. Jego zdaniem to konieczne, by turyści przyjechali do Łodzi. - Bez takiej oferty weekendowy przyjazd do Łodzi nie ma sensu - podkreśla. Jego zdaniem turystów w Łodzi przybędzie już w czerwcowy długi weekend.

Bon turystyczny. Czy pomoże w rozruszaniu łódzkiej branży hotelarskiej? Pomóc może bon turystyczny, który pozwala wydać 500 zł na usługi turystyczne dla każdego dziecka. W województwie łódzkim prawo do niego ma 258 tys. rodzin. Do końca ubiegłego roku aktywowano tylko 65 tys. bonów dla ponad 100 tys. dzieci, ale tylko 14 tys. wykorzystano w całości. Potem wykorzystanie bonów spowolnił brak ferii i zamknięcie hoteli. Bon turystyczny. Do kiedy można go wykorzystać? Bon turystyczny to jednorazowe świadczenie, które ma wesprzeć polskie rodziny i branżę turystyczną w czasie pandemii. Każdemu dziecku do lat 18 przysługuje bon w wysokości 500 zł, dziecku niepełnosprawnemu – 1000 zł. Bon można wydać w obiektach noclegowych lub na imprezę turystyczną. To oznacza, że można go wykorzystać w hotelu, pensjonacie, na wycieczkę lub kolonie dla dzieci. Bon wprowadzony został w zeszłym roku, według obecnych przepisów można go wykorzystać do 31 marca 2022 roku. Co ważne, do tego czasu musi być zawarta transakcja z organizatorem usługi, jej realizacja może mieć miejsce do końca 2022 roku. Bon turystyczny przyznawany jest w postaci kodu elektronicznego, który należy aktywować na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Lista obiektów, w których można wykorzystać bony dostępna jest na stronie bonturystyczny.polska.travel.

