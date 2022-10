Boniek o Widzewie: To najlepszy klub ligi. Kto jest ulubieńcem Zibiego?

Trener łodzian oczywiście pojawił się w programie, ale Zbigniew Boniek przekazał tylko swą opinię o Widzewie. Prosił, by odczytać ją głośno i wyraźnie. Oto jej treść opinii Zibiego: „Proszę przekazać trenerowi Januszowi Niedźwiedziowi, że Widzew jest najlepiej zorganizowaną drużyną w lidze, biorąc pod uwagę kadrę, jaką dysponuje”.

Trener Janusz Niedźwiedź rósł w oczach obserwatorów, bo komplement rzeczywiście był mocny. Szkoleniowiec łodzian tak zareagował: – Miło usłyszeć o drużynie, którą się prowadzi, takie słowa jeszcze od osoby, która w polskiej piłce znaczy bardzo wiele. Zbigniew Boniek może powiedzieć o Widzewie więcej, bo przecież jak mówi ogląda każdy mecz w telewizji. Na treningach robimy wszystko, aby ta organizacja, którą chcemy osiągnąć, ona jeszcze nie jest perfekcyjna, jeszcze nam sporo brakuje do tego, by grać w taki sposób jaki byśmy chcieli, ale mocno na to pracujemy, aby organizacja w defensywie i ofensywie była lepsza.

W dalszej części programu Zbigniew Boniek prosił też trenera, żeby zawsze wystawiać Jordiego Sancheza. Jak widać legenda Widzewa poczuła sympatię do hiszpańskiego napastnika.