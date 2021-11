Borelioza - objawy i leczenie. Historia zakażonej boreliozą kobiety. Kleszcze roznoszą boreliozę i KZM! 5.11.2021

Uwaga na kleszcze!

Ale bakteria, którą zaraził ją pasożyt, zapomnieć o sobie nie dała. Rok później z organizmem kobiety zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Aktywna osoba, która cztery razy w tygodniu chodziła na aerobik, nie mogła wstać rano z łóżka. - A po 20 minutach ćwiczeń ciało zaczynało odmawiać mi posłuszeństwa - wspomina. - Pomyślałam: Boże, co się ze mną dzieje?

Wyciągnęłam go i zapomniałam - mówi dziś 38-latka, która twierdzi, że nie ma dnia, by nie czuła się jak 70-letnia staruszka.

Jak rozpoznać boreliozę? Objawy charakterystyczne dla boreliozy.

- Czułam się dziwnie otępiała, bolała mnie głowa, często brakowało mi słów, miałam luki w pamięci - wymienia. - Doszły bardzo silne bóle w klatce piersiowej, uderzenia gorąca do głowy oraz skoki ciśnienia. Co jakiś czas lądowałam na pogotowiu.

To był dopiero początek całej serii tzw. niecharakterystycznych objawów, ale charakterystycznych dla boreliozy, choroby wywołanej ukąszeniem kleszcza.

Kiedyś siedziałam na korytarzu w przychodni - gdzie przez ostatnich kilka miesięcy byłam bardzo częstym gościem. Nagle poczułam, jakbym dostała czymś w głowę. Zemdlałam. Karetka zawiozła mnie do szpitala, ale badania wykazały jedynie lekkie nadciśnienie. - Ma pani nerwicę - orzekli lekarze.

Dolegliwości związane z boreliozą, jak później dowiedziała się pani Agnieszka, przychodzą falami, co ma związek z cyklem biologicznym rozwijającej się w organizmie bakterii. Bywają tygodnie, że jest lepiej. - Tak było i u mnie, choć zmęczona i osłabiona byłam cały czas - mówi skierniewiczanka. - A później zaczęłam cierpieć na przewlekłe zapalenie zatok i potworne bóle nóg - wstając rano wyłam z bólu. Ortopeda kazał mi ćwiczyć. Gdy zaczęła opadać mi powieka i drgał obraz w oku, poszłam do neurologa. Uznał, że mam osłabioną prawą stronę ciała, i że taka moja uroda. Pojechałam do dwóch najlepszych w Polsce neurochirurgów, gdy pojawiło się mrowienie całego ciała, drżenie mięśni i silne kłucie w ręku. Nic nie stwierdzili. Laryngolog, który leczył mnie na wciąż zatkane prawe ucho, zlecił mi rezonans. Badanie nic nie wykazało. Endokrynolog uznał, że poziom hormonów mam prawidłowy.