Borelioza - objawy i leczenie. Uwaga na kleszcze! Historia zakażonej boreliozą kobiety. Roznoszą boreliozę i KZM! 31.08.2021

- Podobnie jak gruźlica - mówi dr Piotr Kurkiewicz, internista z Warszawy od lat specjalizujący się w leczeniu boreliozy i sam na nią chorujący. - Uważamy, że skoro gruźlicę trzeba leczyć wiele miesięcy i to wieloma antybiotykami, z boreliozą jest podobnie. Mam pacjentów, którzy biorą antybiotyki cztery lata. Lekarz uważa, że w ostatnim czasie panuje epidemia chorób odkleszczowych. Na te choroby, oprócz odkleszczowego zapalenia mózgu, nie ma szczepionek, nie ma też całkowicie wiarygodnych testów. Można więc założyć, że każde niecharakterystyczne objawy, jakie widzi u siebie coraz bardziej zdezorientowany licznymi diagnozami pacjent - to właśnie borelioza. Obecnie pani Agnieszka przechodzi intensywne leczenie, po kilkutygodniowej terapii jednym antybiotykiem ma przez 30 dni podawany dożylnie inny. - Cieszę się, że po sześciu latach wiem, co mi jest - mówi. - Wierzę, że wyzdrowieję.

pixabay.com