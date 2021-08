Brak prądu w łódzkim. Sprawdź gdzie 10.08 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim

powiat poddębicki

Ner, Ner Parcel

10.08 od godz. 8:00 do 15:00

Tur

16.08 od godz. 8:00 do 15:00

Marcinów, gmina Zadzim

19.08 od godz. 8:00 do 15:00

Oleśnica

20.08 od godz. 8:00 do 15:00

Mrowiczna

20.08 od godz. 8:00 do 15:00

Brudnów Pierwszy, Brudnów Stary, Brudnów Drugi

23.08 od godz. 7:00 do 15:00

Borki Drużbińskie

24.08 od godz. 8:00 do 15:00

Ustronie, od numeru 100 do 100u oraz od 102 do 102u

17.08 od godz. 10:00 do 13:00

Annów, Wielka Wola, Gaj

23.08 od godz. 8:00 do 15:00

powiat sieradzki

Sędzice

10.08 od godz. 8:00 do 15:00

Budziczna

11.08 od godz. 8:00 do 15:00

Golków

12.08 od godz. 8:00 do 15:00