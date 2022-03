Brak prądu w łódzkim. Sprawdź gdzie 1.03 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (1.03 8:11) nie ma prądu w łódzkim?

powiat pajęczański

miejscowości: Tuszyn, Dylów A od 11 do 15, Wręczyca od 9 do 17.

1.03 od godz. 8:00 do 16:30

powiat sieradzki

Marianów, Hipolitów

1.03 od godz. 8:00 do 15:00

Sokołów, Janówek

1.03 od godz. 8:00 do 15:00

Dąbrówka, gmina Sieradz

1.03 od godz. 8:00 do 15:00

powiat łódzki wschodni

Koluszki, ul. Ogrodowa od 3 do 5, ul. Słowackiego od 1 do 7, Przejazd od 1 do 16 dzialka 93, ul. Łódzka 1

1.03 od godz. 8:00 do 16:00

Łódź

Łódź-Bałuty, Pętla tramwajowa Żabieniec

1.03 od godz. 8:00 do 16:00

powiat bełchatowski

Kurnos Pierwszy, Kurnos Drugi

1.03 od godz. 7:30 do 12:30

powiat tomaszowski

Tomaszów Mazowiecki, ul. Szczęśliwa 116-133, ul. Majowa 75

1.03 od godz. 8:00 do 17:00