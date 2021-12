Brak prądu w łódzkim. Sprawdź gdzie 1.12 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim

powiat sieradzki

Sieradz, ul. Borek, ul. Kościelna, ul. Jana Mączyńskiego, ul. Wojciecha Paszkiewicza, ul. Arego Sternfelda, ul. Filipa Sulimierskiego, ul. Uniejowska

1.12 od godz. 8:00 do 16:00

Bartochów, Gołuchy

2.12 od godz. 8:00 do 15:00

Glinno

3.12 od godz. 8:00 do 11:00

Sieradz, ul. Borek, ul. Kościelna, ul. Jana Mączyńskiego, ul. Wojciecha Paszkiewicza, ul. Arego Sternfelda, ul. Filipa Sulimierskiego, ul. Uniejowska Męka, Męka Jamy

6.12 od godz. 8:00 do 16:00

Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 63, od nr 69 do 125 nr nie parzyste, 96, 98, 106 i od nr 110 do 122 nr parzyste

7.12 od godz. 10:00 do 15:00

Chałupki

8.12 od godz. 8:00 do 16:00

Sieradz, ul. Kosynierów, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Spacerowa, ul. Ustronna, ul. Wesoła, ul. Browarek, ul. Józefa Oksińskiego

8.12 od godz. 10:00 do 15:00