Brak prądu w łódzkim. Sprawdź gdzie 14.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim

powiat łęczycki

Aleksandrówek, Teodory

14.07 od godz. 8:00 do 15:00

Pełczyska, Wola Niedźwiedzia

16.07 od godz. 8:00 do 15:00

Zduny

19.07 od godz. 8:00 do 12:00

Ostrówek

15.07 od godz. 8:30 do 13:00

Ksawerów, ul. Graniczna od numeru 5 do numeru 26, ul. Mały Skręt od numeru 56 do numeru 84, ul. Prześwit cała, ul. Łódzka numer 6, Łódź-Górna, ul. Ksawerowska od numeru 83 do numeru 105, ul. Pabianicka numer 275

22.07 od godz. 8:00 do 15:00

powiat sieradzki

Grzymaczew

15.07 od godz. 8:00 do 15:00

Sieradz, ul. Stefana Batorego

15.07 od godz. 8:00 do 15:00

Borysławice

16.07 od godz. 8:00 do 15:00

Drzązna

20.07 od godz. 8:00 do 15:00