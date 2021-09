Brak prądu w łódzkim. Sprawdź gdzie 16.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (16.09 7:09) nie ma prądu w łódzkim?

powiat zgierski

Rąbień AB, ul. Wolska numery 33, 34, 40, ul. Zagajnikowa numery 41,47,48,52, al. Brzozowa numery 30,38, ul. Borówkowa od numeru 1 do 5, ul. Jaśminowa numer 1/3, Aleksandrów Łódzki, ul. Torfowa numery 61/63, 65, 76, 80, ul. Mieszka I od numeru 1 do 18, ul. Bolesława Chrobrego od numeru 1 do 5, ul. Władysława Hermana, ul. Bolesława Śmiałego, Wola Grzymkowa, ul. Wolska

16.09 od godz. 7:00 do 17:00

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim

powiat pajęczański

Patrzyków, od nr 48 do 92.

21.09 od godz. 8:00 do 14:30

Sulmierzyce, ul. Ogrodowa, ul. Krasickiego, ul. Objazdowa, pl. Plac Kościuszki, ul. Strażacka, ul. Sadowa

17.09 od godz. 7:30 do 10:00

Działoszyn, ul. Akacjowa, ul. Ożegowska, ul. Zielona

17.09 od godz. 8:30 do 14:30