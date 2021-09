Brak prądu w łódzkim. Sprawdź gdzie 17.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (17.09 14:09) nie ma prądu w łódzkim?

powiat łaski

Budy Stryjewskie

17.09 od godz. 8:00 do 15:00

Kwiatkowice-Las, ul. Bajkowa, ul. Jabłoniowa, ul. Zachodnia, Wandzin, ul. Klonowa

17.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat sieradzki

Kawęczynek, Raczków

17.09 od godz. 8:00 do 15:00

Duszniki, Warta, ul. Głęboka, ul. dr. Karola Szymańskiego

17.09 od godz. 8:00 do 15:00

Przedłęcze

17.09 od godz. 9:30 do 14:30

powiat łowicki

Łowicz, ul. Józefa Chełmońskiego od przedszkola, ul. Ogrodowa, ul. Nadbzurzańska nr 7

17.09 od godz. 8:00 do 15:00

Polesie

17.09 od godz. 11:00 do 15:00

powiat łódzki wschodni

Gałkówek-Parcela, od 3 do 14, Gałkówek-Kolonia, od 61 do 64, Koluszki, ul. Armii Krajowej od 39 do 90, ul. rtm. Witolda Pileckiego OD 5 DO 26, Żakowice, ul. Łączna OD 4 DO 20, ul. Piotrkowska 87

17.09 od godz. 8:00 do 15:00