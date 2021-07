Brak prądu w łódzkim. Sprawdź gdzie 21.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (21.07 13:07) nie ma prądu w łódzkim?

powiat poddębicki

Borki Drużbińskie, gmina Pęczniew

21.07 od godz. 8:00 do 15:00

powiat łaski

Brzeski

21.07 od godz. 8:00 do 15:00

powiat bełchatowski

Adamów, Gałkówek-Kolonia, Koluszki, ul. Głowackiego 6a, ul. Ściegiennego 6

21.07 od godz. 8:00 do 15:00

Bełchatów, ul. Brzozowa, ul. Wichrowa

21.07 od godz. 8:30 do 14:30

Bełchatów, ul. Miedziana

21.07 od godz. 8:30 do 13:30

Łódź

Łódź-Bałuty, ul. Bursztynowa od numeru 63d do 69, ul. Sapieżyńska od numeru 35 do 51 oraz od numeru 18 do 46, Łódź-Widzew, ul. Łukaszewska od numeru 41 do 75 oraz od numeru 42 do 56a, ul. Moskuliki numer 52, ul. Nad Niemnem od numeru 59 do 63 oraz od numeru 40 do 62

21.07 od godz. 8:00 do 14:00