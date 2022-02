Brak prądu w łódzkim. Sprawdź gdzie 25.02 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (25.02 6:05) nie ma prądu w łódzkim?

powiat piotrkowski

Wola Kutowa, od numeru 1 do numeru 43a, Pałczew, od numeru 20 do numeru 78, w tym numer 56 Zakład, Szkoła, OSP, hydrofornia, Romanów, od numeru 1 do numeru 59, w tym numery 15 i 24a PZD

od 24.02 godz. 8:00 do 25.02 godz. 15:00

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim

powiat zduńskowolski

Zduńska Wola, ul. Grunwaldzka, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza, ul. Kombatantów, ul. Partyzantów, ul. Stanisława Staszica, ul. Stefana Okrzei, ul. Wojska Polskiego, Marzenin, ul. Zaciszna

25.02 od godz. 8:00 do 15:00

Sikucin

3.03 od godz. 8:00 do 16:00

Beleń-Kolonia

3.03 od godz. 8:00 do 15:00

Sikucin

10.03 od godz. 8:00 do 16:00

powiat pabianicki

Markówka, Wincentów

28.02 od godz. 8:00 do 15:00