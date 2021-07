Brak prądu w łódzkim. Sprawdź gdzie 26.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w łódzkim 26.07? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w łódzkim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi wyłączenie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim powiat pajęczański Pajęczno, ul. Parkowa 6A, 14,16, 16A, 18, 20, 3, ul. Mała 1, ul. Wyszyńskiego przy parku.

28.07 od godz. 8:00 do 15:00 powiat piotrkowski Dąbrówka, Gorzuchy gm. Wróblew

26.07 od godz. 8:00 do 15:00 Sulejów, ul. Błonie 1-25, 28/5 oraz dz. 6/9, 29, 6/3, ul. Piotrkowska 1-62 oraz dz. 270/2, ul. Malinowa dz. 203/1, ul. Milejowska 42 oraz dz. 174

27.07 od godz. 8:00 do 15:00 Brzoza, 2-21a oraz dz. 184/2, 210, 228/2, 215/4, 216/4, 216/3, Doły Brzeskie, 2-14 oraz dz. 167/1, 152/1, 161, Papieże, 1-10 oraz dz. 83/19, Karlin, ul. Brzozowa 21-49 oraz dz. 24/7, 24/8

30.07 od godz. 7:30 do 17:00 Moszczenica, ul. Cegielniana 1A, 3 oraz dz. 908/6, ul. Fabryczna 10-37, ul. Kosowska 45, 60, 61 oraz dz. 889/3, 886/3, 8786/4, 907/2, 951, ul. Nowy Świat 1-13, ul. Spacerowa 3-5, ul. Wesoła 8

2.08 od godz. 8:00 do 15:00

Kamienna, 23-26

2.08 od godz. 8:00 do 16:00 Bleszyn, 15-20, Kociołki, 1-3 oraz 9, 10

5.08 od godz. 8:00 do 15:00 Przygłów, działki 557/10, 652/2, 652/1, 650/2, 557/20, 638/3, 616, 617, 620, Przygłów Las działki 638/3, 616, 617, 620, ul. Północna działki 188/16, 190/3, 557/14, 190/4, 188/13, 652/5, 561, 562/6, ul. Słoneczna 45, 53, 59 oraz działka 272/1, ul. Topolowa działki 280/2, 603/2, 603/7, 557/21, 582

6.08 od godz. 8:00 do 15:00 Krężna, 5A, Krężna-Kolonia, 59-66A

6.08 od godz. 9:00 do 13:00 Krzykowice

29.07 od godz. 8:00 do 15:00

Wolbórz, ul. Borek, ul. Zwierzyniec

29.07 od godz. 8:00 do 15:00 Krzykowice

30.07 od godz. 8:00 do 15:00 powiat sieradzki Jakubice, Piotrowice

26.07 od godz. 8:00 do 15:00

Sieradz, ul. Konstantego Ciołkowskiego, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Kwiatowa, ul. Olendry Małe, ul. Stodolniana

26.07 od godz. 8:00 do 15:00 Rossoszyca, ul. Ogrodowa, ul. Sieradzka

27.07 od godz. 8:00 do 15:00 Wola Miłkowska

27.07 od godz. 8:00 do 15:00 Golków

29.07 od godz. 8:00 do 15:00 Sieradz, ul. Stefana Batorego

29.07 od godz. 8:00 do 15:00 Grzymaczew

29.07 od godz. 8:00 do 15:00 Gronówek, Burdynówka

30.07 od godz. 9:00 do 13:00 powiat poddębicki Zygry

28.07 od godz. 0:00 do 0:00 Golice, Brzezinki, Jabłonka, Małe, Mrowiczna, Wilkowice, Tur, Nowa Wieś, gm. Poddębice

29.07 od godz. 8:00 do 16:00 Golice, Brzezinki, Jabłonka, Mrowiczna

30.07 od godz. 8:00 do 16:00 Golice, Brzezinki, Jabłonka, Mrowiczna

2.08 od godz. 8:00 do 16:00

Nowy Gostków, Tur, Truskawiec, Spędoszyn, Spędoszyn-Kolonia

3.08 od godz. 8:00 do 16:00 Tur, Truskawiec

4.08 od godz. 8:00 do 16:00 powiat zduńskowolski Grabina

28.07 od godz. 8:00 do 15:00 powiat łaski Górki Grabińskie

28.07 od godz. 8:00 do 15:00 Sędziejowice-Kolonia

29.07 od godz. 8:00 do 15:00 powiat łowicki Kocierzew Kościelny

26.07 od godz. 8:00 do 15:00 Łowicz, ul. Przemysłowa, ul. Józefa Chełmońskiego od Przedszkola do nr 27, ul. Piekarska, ul. Zagrodowa od Chełmońskiego do Poznańskiej, ul. Poznańska od nr 72 do Chełmońskiego

28.07 od godz. 8:00 do 15:00

Bobrowniki, Parma, Dzierzgówek

28.07 od godz. 8:00 do 17:00 Łowicz, ul. Przemysłowa, ul. Józefa Chełmońskiego od Przedszkola do nr 27, ul. Piekarska, ul. Zagrodowa od Chełmońskiego do Poznańskiej, ul. Poznańska od nr 72 do Chełmońskiego

29.07 od godz. 8:00 do 15:00

Łowicz, ul. Andrzeja Kazimierza Cebrowskiego, ul. Anieli Chmielińskiej , Motylińskiego

3.08 od godz. 8:00 do 15:00 Domaniewice

5.08 od godz. 8:00 do 15:00 Domaniewice

6.08 od godz. 8:00 do 15:00 Krępa, 24-85 oraz dz. 268/2, 387/1, 72/2, 232/1, 410, 426, 72/3

26.07 od godz. 8:00 do 15:00 powiat łęczycki Zduny

2.08 od godz. 8:00 do 15:00 Łódź Łódź-Śródmieście, ul. Henryka Sienkiewicza numer 8, ul. Traugutta numer 18

26.07 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Polesie, ul. Kolarska od numeru 35 do 55.

28.07 od godz. 8:00 do 13:00 Łódź-Polesie, ul. Srebrzyńska numer 63 i 65

5.08 od godz. 8:00 do 14:00 powiat wieluński Wieluń, ul. Krakowskie Przedmieście

26.07 od godz. 7:30 do 15:30 Śmiecheń, Madej

27.07 od godz. 8:30 do 9:30

Śmiecheń, Madej

27.07 od godz. 13:00 do 14:00 powiat kutnowski Biała

26.07 od godz. 8:00 do 13:00 Witoldów

28.07 od godz. 8:30 do 13:30 powiat bełchatowski Poręby, Bełchatów, ul. Brzozowa

26.07 od godz. 8:30 do 12:30 Adamów

27.07 od godz. 8:00 do 13:00 Adamów

28.07 od godz. 8:00 do 13:00 Łobudzice

29.07 od godz. 0:00 do 0:00 Zalesna, Wola Mikorska

3.08 od godz. 8:00 do 13:00

Stoki, Kącik

4.08 od godz. 8:00 do 13:00 Bełchatów, ul. Cegielniana, ul. Czapliniecka, ul. Gliniana

5.08 od godz. 8:00 do 13:00 powiat wieruszowski Dymki

29.07 od godz. 8:30 do 13:30 powiat pabianicki Pabianice, ul. Bociania od numeru 8 do końca ulicy, ul. Leśna cała, ul. Podmiejska odbiorcy zasilani ze złącz kablowych: od nr 3570 do nr 3594, od nr 4082 do nr 4086 oraz nr 6635

26.07 od godz. 8:00 do 15:00

Pabianice, ul. Trębacka od numeru 6 do numeru 40, w tym kiosk Ruchu, ul. Piotra Bardowskiego od numeru 7 do numeru 7j, ul. Próżna numery 4, 8

28.07 od godz. 8:00 do 15:00 Czyżemin, działki 58/1 49/6 37/27 64/3 49/24 55/7 49/23 37/28 46/8 dz. 244/16 37/16 49/18 37/17 49/19 46/11 244/6 49/3 244/12 dz. 64/4 dz.49/9 55/3 dz.37/18 49/22 49/7 dz.37/37,37/38 244/17 37/6 dz. 64/6 22 dz.74/36 49/4 55/11 dz. 58/3 dz.55/12 49/14, 52/13 46/10 2, Zofiówka, ul. Baśniowa 25-54, ul. Cienista dz. 88/15, 89/20-26, ul. Cmentarna dz. 84/11, 13, 14,, ul. Grzybowa dz. 64/20, 64/27, 65/13, 65/17, 65/18, 65/21, ul. Jałowcowa 1-24 oraz dz. 86/16, 86/34, 86/38, ul. Jasna 14-27 oraz dz. 74/24, 74/38, 74/41, ul. Kolorowa dz. 81/12, ul. Konarowa 5, 8, 9,10, 25 oraz dz. 85/20, 85/23, 85/22, 85/24, 85/26, 85/29, 85/30,, ul. Miodowa 17 oraz dz. 91/61, ul. Ogrodowa 14-33, ul. Złota dz. 68/8,, ul. Barwna 1, ul. Kwiatowa dz. 75/21

28.07 od godz. 8:00 do 15:00

Drzewociny, 31 32 32 33 54 56 57 58 59 60 61 64 65 237/7 dz. 230/1 dz. 230/10 dz. 230/11 dz. 230/12 dz. 230/2 dz. 230/3 dz. 230/5 dz. 230/6 dz. 230/7 dz. 230/8 dz. 230/9 dz. 237/4 dz. 237/5 dz. 237/6 dz. 238/1 dz. 289/11 dz. 289/4 dz. 289/5 dz. 291/1 dz. 291/2 dz. 29

3.08 od godz. 8:00 do 15:00

Drzewociny, 31 32 32 33 54 56 57 58 59 60 61 64 65 237/7 dz. 230/1 dz. 230/10 dz. 230/11 dz. 230/12 dz. 230/2 dz. 230/3 dz. 230/5 dz. 230/6 dz. 230/7 dz. 230/8 dz. 230/9 dz. 237/4 dz. 237/5 dz. 237/6 dz. 238/1 dz. 289/11 dz. 289/4 dz. 289/5 dz. 291/1 dz. 291/2 dz. 29

4.08 od godz. 8:00 do 15:00

Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski, ul. Jasna 8-10, ul. Pawłowska 1-40A

26.07 od godz. 8:00 do 15:00 powiat radomszczański Zakrzówek Szlachecki, 150, Jankowice, 1-12A, 202 oraz dz. 108/1, 117/2, 197/4, 197/5, 197/8, 212, 325, 131/1, 209, 286/4, 328

27.07 od godz. 8:00 do 11:00 Wielgomłyny, ul. Częstochowska 1-3 oraz dz. 337/4, 882/3, ul. Krzętowska 1-2, ul. Polna 1-8, ul. Przedborska 1 oraz dz. 380/2, ul. Radomszczańska 1, ul. Rynek 1, 2, 3, 4, 8, 11 dz. 910/2, 912

4.08 od godz. 8:00 do 9:00 Radomsko, ul. Kazimierza Wielkiego 1-15 oraz dz. 122/3, ul. Owocowa 17, 38, 40 oraz dz. 120/11, 120/8, 120/9, ul. Starowiejska 99

6.08 od godz. 9:00 do 17:00 powiat tomaszowski Budziszewice, ul. Kolejowa, ul. Letniskowa, ul. Jana Chryzostoma Paska 102, ul. Spacerowa 1-5, ul. Cmentarna, ul. Graniczna 1-4, Zaosie, 1

26.07 od godz. 8:00 do 15:00

Wiaderno, Tomaszów Mazowiecki, ul. Wola Wiaderna, ul. Piotrkowska

27.07 od godz. 8:00 do 15:00 Wiaderno, Tomaszów Mazowiecki, ul. Wola Wiaderna, ul. Piotrkowska

28.07 od godz. 8:00 do 15:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty Pozostałe wyłączenia prądu Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

