Brak prądu w łódzkim. Sprawdź gdzie 26.10 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Łódź-Bałuty, ul. Grzegorza Ciechowskiego złącza od Z1/3 do Z1/17 26.10 od godz. 8:00 do 14:00

Brzeziny, ul. Mrocka od 1 do 36, ul. Porzeczkowa, ul. Słodowa, Rozworzyn, Michałów 26.10 od godz. 8:00 do 16:00

powiat łaski

Zborów, Wola Rudlicka, Janów

26.10 od godz. 8:30 do 13:30

powiat zgierski

Głowno, ul. Stanisława Wyspiańskiego

26.10 od godz. 8:00 do 14:00

powiat pabianicki

Rydzyny, od numeru 1 do numeru 131/17, Sklep, Cukrowizna, Leśniczówka, OSP, Hydrofornia, ul. Krótka, ul. Szeroka, Potaźnia od ul. Rydzyńskiej do działek oraz Łowisko, Bychlew, numery 66c, 69c, 95, działki, od numeru 96a do numeru 96m i numery 97a, 97m

26.10 od godz. 8:00 do 16:00

Żytowice, numery 72 i 72c, Prusinowice, numer 50a, Majówka, cała, Konin, od numeru 28 do numeru 30

26.10 od godz. 8:00 do 14:00

powiat piotrkowski

Biskupia Wola, 101-129 oraz dz. 138, 140, 147/5, Kalska Wola, 1-42 oraz P.K.P

26.10 od godz. 7:00 do 15:00