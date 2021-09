Brak prądu w łódzkim. Sprawdź gdzie 28.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (28.09 8:09) nie ma prądu w łódzkim?

powiat łowicki

Krępa

28.09 od godz. 8:00 do 16:00

Skaratki

28.09 od godz. 8:00 do 15:00

Psary, Dąbrowa

28.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat sieradzki

Kwasków, Kostrzewice, Zawady, gm. Błaszki

28.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat brzeziński

Małczew, Czyżyków

28.09 od godz. 8:00 do 15:00

Gałkówek-Kolonia, Gałkówek-Parcela, Adamów, Jordanów, Eufeminów, Koluszki, ul. Głowackiego 10, 18, 20, 22, ul. Ludowa 1/3

28.09 od godz. 8:00 do 15:00

Łódź

Łódź-Górna, ul. Tomaszowska od numeru 53 do 67 i od numeru 64 do 70

28.09 od godz. 8:00 do 14:00

Łódź-Śródmieście, ul. Wólczańska numer 12

28.09 od godz. 8:00 do 14:00

powiat bełchatowski

Zelów, ul. Wesoła, ul. Leśna

28.09 od godz. 7:30 do 14:30