Brak prądu w łódzkim. Sprawdź gdzie 28.10 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (28.10 10:08) nie ma prądu w łódzkim?

powiat łaski

Łask, ul. Południowa

28.10 od godz. 8:00 do 15:00

powiat radomszczański

Ruda

28.10 od godz. 8:00 do 15:00

Wiewiórów, 1-27, 166-177 oraz dz. 106/1, 114, 34/4

28.10 od godz. 8:00 do 15:00

powiat łowicki

Nowy Złaków

28.10 od godz. 8:00 do 15:00

powiat bełchatowski

Teresin, Południowa od Kaskiej do nr 33, Spokojna od Kaskiej do nr 40, ul. Kaska od Granicznej do Końca, ul. Wiśniowa, Kaski

28.10 od godz. 8:00 do 15:00

Łódź

Łódź-Widzew, ul. Księży Młyn nr 7 i nr 9

28.10 od godz. 7:00 do 16:00

Łódź-Polesie, ul. Lipowa numer 25

28.10 od godz. 8:00 do 12:00

powiat piotrkowski

Mzurki, Mzurki Kolonia

28.10 od godz. 7:30 do 14:30