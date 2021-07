Brak prądu w łódzkim. Sprawdź gdzie 29.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim

powiat sieradzki

Golków

29.07 od godz. 8:00 do 15:00

Grzymaczew

29.07 od godz. 8:00 do 15:00

Sieradz, ul. Stefana Batorego

29.07 od godz. 8:00 do 15:00

Gronówek, Burdynówka

30.07 od godz. 9:00 do 13:00

powiat łaski

Sędziejowice-Kolonia

29.07 od godz. 8:00 do 15:00

powiat poddębicki

Golice, Brzezinki, Jabłonka, Małe, Mrowiczna, Wilkowice, Tur, Nowa Wieś, gm. Poddębice

29.07 od godz. 8:00 do 16:00

Golice, Brzezinki, Jabłonka, Mrowiczna

30.07 od godz. 8:00 do 16:00

Golice, Brzezinki, Jabłonka, Mrowiczna

2.08 od godz. 8:00 do 16:00

Nowy Gostków, Tur, Truskawiec, Spędoszyn, Spędoszyn-Kolonia

3.08 od godz. 8:00 do 16:00

Tur, Truskawiec

4.08 od godz. 8:00 do 16:00

powiat łowicki

Łowicz, ul. Przemysłowa, ul. Józefa Chełmońskiego od Przedszkola do nr 27, ul. Piekarska, ul. Zagrodowa od Chełmońskiego do Poznańskiej, ul. Poznańska od nr 72 do Chełmońskiego

29.07 od godz. 8:00 do 15:00