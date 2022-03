Brak prądu w łódzkim. Sprawdź gdzie 3.03 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w łódzkim 3.03? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w łódzkim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi wyłączenie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim powiat zduńskowolski Beleń-Kolonia

3.03 od godz. 8:00 do 15:00 Sikucin

3.03 od godz. 8:00 do 16:00 Sikucin

10.03 od godz. 8:00 do 16:00 powiat łowicki Popów, ul. Sadowa działki

3.03 od godz. 8:00 do 14:00 Łowicz, ul. Katarzynów od firmy Urbanek do lasu, ul. Podleśna

3.03 od godz. 8:00 do 15:00 Łowicz, ul. Katarzynów od firmy Urbanek do lasu, ul. Podleśna

4.03 od godz. 8:00 do 15:00 Guźnia

10.03 od godz. 8:00 do 14:00 Łowicz, ul. Bolimowska od Żwirki i Wigury do końca, ul. Niciarniana, ul. Filtrowa, ul. Wschodnia, ul. Kresowa, ul. Polna

14.03 od godz. 8:00 do 15:00 Łowicz, ul. Bolimowska od Żwirki i Wigury do końca, ul. Niciarniana, ul. Filtrowa, ul. Wschodnia, ul. Kresowa, ul. Polna

15.03 od godz. 8:00 do 15:00

Łowicz, ul. Poznańska od 131 do 223

16.03 od godz. 8:00 do 15:00 powiat łaski Przymiłów, Grabia

3.03 od godz. 8:00 do 15:00 Łask, ul. Jodłowa 26, ul. Leszczynowa 4,6, ul. Podleśna

3.03 od godz. 8:00 do 15:00 Orchów

9.03 od godz. 8:00 do 15:00 powiat brzeziński Buczek, ul. Główna od nr 24 do 26, ul. Szadek, ul. Wygwizdów od nr 1 do 10

3.03 od godz. 8:00 do 15:00 Olsza, Rogów

8.03 od godz. 8:00 do 15:00 powiat poddębicki Marcinów, Dąbrówka Nadolna

4.03 od godz. 8:00 do 15:00 Góra Bałdrzychowska, Bałdrzychów, Zagórzyce

4.03 od godz. 8:00 do 12:00

Pęczniew, ul. Główna nr 31 do 49 nr nieparzyste, ul. Osiedle Młodych

7.03 od godz. 8:00 do 15:00

Maksymilianów, Zygry

7.03 od godz. 8:00 do 15:00 powiat sieradzki Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej od nr 45 do 53 nr nieparzyste i od nr 59 do 70

4.03 od godz. 8:00 do 13:00 Cielce, 33a i od nr 104 do 109

7.03 od godz. 8:00 do 15:00 Sokołów, gmina Sieradz

8.03 od godz. 8:00 do 15:00 Raszelki

8.03 od godz. 8:00 do 15:00 Adamki

9.03 od godz. 8:00 do 15:00 Sieradz, ul. Cegielniana, ul. Ceramiczna, ul. Gliniana, ul. Jarzębinowa, ul. Krakowskie Przedmieście od nr 132 do 174, ul. Nowa, ul. Piaskowa, ul. Skośna, ul. Słomiana, ul. Stanisława Graeve, ul. Szkolna

9.03 od godz. 8:00 do 15:00 Sieradz, ul. Krakowskie Przedmieście numery parzyste od nr 132 do nr 174, ul. Krakowskie Przedmieście numery nieparzyste od nr 137 do nr 175, ul. Nowa, ul. Skośna, ul. Cegielniana, ul. Gliniana, ul. Słomiana

9.03 od godz. 8:00 do 15:00

powiat zgierski Jasionna, Niedoń

8.03 od godz. 8:00 do 15:00 powiat łódzki wschodni Koluszki, ul. Ogrodowa od 3 do 5, ul. Słowackiego od 1 do 7, Przejazd od 1 do 16 dzialka 93, ul. Łódzka 1

3.03 od godz. 8:00 do 16:00 Przanowice

4.03 od godz. 9:00 do 11:00 Koluszki, ul. Ogrodowa, ul. Towarowa, ul. Łódzka

10.03 od godz. 8:00 do 16:00 powiat skierniewicki Borowiny

17.03 od godz. 8:00 do 15:00

Borowiny

18.03 od godz. 8:00 do 15:00 Łódź Łódź-Śródmieście, ul. Henryka Sienkiewicza numer 35

3.03 od godz. 7:00 do 15:00 Łódź-Bałuty, ul. Łodzianka od numeru 9 do 15 i od numeru 8b do 34 oraz numer 23, ul. Okólna od numeru 76 do 88 oraz numery 61 i 63, ul. Strykowska od numeru 143 do 155c i od numeru 96 do 102a i od numeru 122 do 134, Łódź-Widzew, ul. Zaścianek Bohatyrowicze od numeru 3 do 9 oraz numery 19, 21

8.03 od godz. 7:00 do 15:00

Łódź-Polesie, ul. Generalska cała, ul. Legnicka od numeru 38 do 120, ul. Marszałkowska cała, ul. Podchorążych numer 60, ul. Szaserów cała

8.03 od godz. 8:00 do 14:00 powiat pajęczański Łęczyska, Markowizna, Nowa Wieś, Kuźnica, Eligiów, Dębina, Dąbrowa, Kocielizna, Żłobnica

3.03 od godz. 8:30 do 13:30 Chorzenice, Marcinów, Bieliki, Trzciniec, Kąty, Patyków

3.03 od godz. 12:30 do 16:30 Sulmierzyce, ul. Ogrodowa, ul. Krasickiego, ul. Objazdowa, pl. Plac Kościuszki, ul. Strażacka, ul. Sadowa, ul. Górna, ul. Łąkowa, ul. Mała, ul. Poprzeczna, ul. Północna

4.03 od godz. 8:30 do 11:00 Sulmierzyce, ul. Południowa, ul. Witolda Pileckiego, ul. Henryka Sienkiewicza, Anielów, Kodrań

4.03 od godz. 10:00 do 12:00 Skąpa, Górki, Antonina, Dworszowice Pakoszowe, Dworszowice, Ostrołęka

4.03 od godz. 11:30 do 14:30 powiat wieluński Wieluń, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Południowa

4.03 od godz. 8:30 do 14:00

Jackowskie, Kuźnica

8.03 od godz. 8:30 do 13:30 Czarnożyły

11.03 od godz. 8:00 do 9:00 Czarnożyły

11.03 od godz. 13:00 do 14:30

powiat bełchatowski Gadki, Wdowin, Wdowin Kolonia

8.03 od godz. 8:00 do 9:00 Gadki, Wdowin, Wdowin Kolonia

8.03 od godz. 13:00 do 14:30 Łękińsko, Wolica, Wola Grzymalina, Wola Grzymalina Kolonia

9.03 od godz. 8:00 do 14:30 Podklucze

10.03 od godz. 7:30 do 14:30 Polowa

11.03 od godz. 7:30 do 13:00 Skrajne, Zwierzyniec

16.03 od godz. 7:30 do 9:00 Wadlew, Brzezie, Zwierzyniec, Czarny Las

16.03 od godz. 8:00 do 14:30 Skrajne, Zwierzyniec

16.03 od godz. 13:00 do 14:30 powiat tomaszowski Emilianów

9.03 od godz. 10:30 do 13:30 Stanisławów

16.03 od godz. 8:30 do 13:30

Tresta, ul. Cisowa, ul. Jałowcowa, ul. Jodłowa, ul. Świerkowa, ul. Rybna, ul. Wierzbowa

3.03 od godz. 8:00 do 16:00 Kolonia Zawada, dz. 494, 496, 498, 499

4.03 od godz. 8:00 do 15:00 Janków Trzeci, Łaznówek, Janinów

4.03 od godz. 8:00 do 15:00 Świńsko, 1, Kwiatkówka, ul. Górna

7.03 od godz. 8:00 do 15:00 Lubocz, 66, 69, 78, 354, Gustawów, 152

8.03 od godz. 8:00 do 15:00 Tomaszów Mazowiecki, ul. Szczęśliwa 116-133, ul. Majowa 75, ul. Mireckiego 15, 76-91

10.03 od godz. 8:00 do 17:00 Tomaszów Mazowiecki, ul. Dobra, ul. Kamienna, ul. Spalska 19, 31-74, ul. Szczęśliwa 46-79, ul. Stefana Żeromskiego 54-77

11.03 od godz. 8:00 do 14:00 Tomaszów Mazowiecki, ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, Psaż Zieleni, ul. Grunwaldzka 11, ul. Berka Joselewicza 6, 8, 11-16, 18, 20,, ul. Krzywa 10, ul. Krzyżowa 3, 11-13, 16, 21-26, 28, 30, 45, ul. Piekarska 6, 8, 11, 17, ul. Juliusza Słowackiego 3, 7, 9, 13, 16, 18, 22, 23,, ul. Wschodnia 20, 22, ul. Zgorzelicka 45, 47

14.03 od godz. 8:00 do 12:00

Ujazd, ul. Antolin, Przesiadłów, 2, 22-56, 92-110, Skrzynki, 101-118

14.03 od godz. 8:00 do 15:00 Ujazd, ul. Antolin, Przesiadłów, 2, 22-56, 92-110, Skrzynki, 101-118

15.03 od godz. 8:00 do 15:00 Ujazd, ul. Antolin, Przesiadłów, 2, 22-56, 92-110, Skrzynki, 101-118

16.03 od godz. 8:00 do 15:00 powiat wieruszowski Lututów, ul. Klonowska

15.03 od godz. 8:30 do 15:30 powiat pabianicki Jadwinin, od numeru 12 do 26f

3.03 od godz. 8:00 do 14:30 Porszewice, numer 18 D,F,G,H,J,K

7.03 od godz. 8:00 do 14:00 Pabianice, ul. Stary Rynek numery 21, 22, ul. Grobelna numer 2

8.03 od godz. 8:00 do 15:00 Huta Dłutowska, ul. Graniczna dz.297/1 dz.297/3, ul. Spacerowa 50 dz. 330/4 39 dz. 297/6 54 dz. 333/1 58 dz. 334 56 dz. 333/2 48dz.330/2, ul. Spokojna dz. 295/20 dz. 295/24 10 dz.295/6 dz. 295/22 1 dz.295/21 dz.295/24, ul. Zielona dz.295/19,295/18 dz. 297/5 dz. 295/8 dz.296/6 dz.296/2 4 dz.296/7 2 dz. 296/8 22dz.288

3.03 od godz. 9:00 do 13:00

Huta Dłutowska, działki 18/2, 20, 12/2, 12/3, 12/5, 9/4, 17/7, 17/6, 3

10.03 od godz. 8:00 do 14:00 Orzechów, 2-23 oraz dz. 280 dz. 318 dz. 320 dz. 320/2 dz. 343/4 dz. 343/6 TP S.A.

14.03 od godz. 8:00 do 11:00 Orzk, 93-97A

15.03 od godz. 9:00 do 13:00 Ślądkowice, działki 71/15, 71/16, 71/3, 71/2, 71/1, 78/11, 78/1, 71/21, 89/6

15.03 od godz. 9:30 do 15:00 Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski, ul. Życzliwa 19, 21, 23, 25, 27 oraz dz. 24/5, 6, 3, 8, 4, 10, 11, 12, 20/1, 2, 3, 4

3.03 od godz. 8:00 do 13:00

powiat piotrkowski Zamość, 51-65 oraz dz. 234/3 dz. 267 dz. 268 dz. 271/2 dz.179/2 dz.270/1 dz.270/4 dz.271/4, Zawodzie, 1-17 oraz dz. 83/2 dz.47 dz.50 dz.57 dz.67/2

7.03 od godz. 9:00 do 14:00

Parzniewice, 110, 115 oraz dz. 10/2, Juliopol, 1-4, 114, 116, 116a

8.03 od godz. 8:00 do 14:00 Zalesice-Kolonia, 12 dz. 35 23 dz. 30/1 33A dz. 12/1 dz 25/2 dz. 20/10 dz. 20/5 dz. 20/6 dz. 23/16 dz. 23/5 dz. 37/2 dz.18/1 dz.20/13 dz.23/12 dz.23/13 dz.23/15 dz.23/8 dz.38/2 dz.40/1

9.03 od godz. 9:00 do 13:00 Gieski, 1-37 oraz dz. 103, 106/2, 110, 121/3

10.03 od godz. 9:00 do 13:00 Rozprza, ul. Kościuszki 1-27, Hurtownia Hydrauliczna TURNIAK, ul. Legionów Polskich 2, ul. Pawlikowskiego 1-5, ul. Rynek Piastowski 18-21, sieć sklepów, ul. Szkolna 1-5, Plebania, ul. Sportowa 1-12

11.03 od godz. 9:00 do 13:00 Majków Duży, 84 dz. 168/1 dz. 434/3 dz.168/4 dz.170/3, Majków-Folwark, dz. 31/5, Majków Średni, 9b

14.03 od godz. 9:00 do 13:00

Uszczyn, ul. Rolnicza działki 149/6, 150/3

14.03 od godz. 10:30 do 15:00 Bujny, ul. Piotrkowska 1-28

16.03 od godz. 9:00 do 13:00 powiat radomszczański Blok Dobryszyce, 572/11

9.03 od godz. 8:00 do 12:00 Strzałków, ul. Reymonta 1-15, ul. Broniewskiego 1-15, Radomsko, ul. Prymasa Wyszyńskiego 125-201, ul. Rolna 4

9.03 od godz. 9:00 do 11:00 Lefranów, działki 292, 292/1, 286/2

9.03 od godz. 13:00 do 17:00 Chełmo, 85-95, 103, dz, 291

10.03 od godz. 8:00 do 13:00 powiat opoczyński Opoczno, ul. Janasa, ul. Kościelna, ul. Generała Kazimierza Bończy-Załęskiego 11, 13, ul. Stanisława Kowalskiego, ul. Plac Kościuszki 1, 17, 20, ul. Plac Zamkowy 1, ul. Aleja Sportowa, ul. Staromiejska 1-12, 17, 39, 72, ul. Szewska, ul. Wąska 1, ul. Zjazdowa 4

14.03 od godz. 7:00 do 15:00

Opoczno, ul. św. Łukasza 7

15.03 od godz. 8:00 do 16:00 Ogonowice, dz. 619/1

16.03 od godz. 8:00 do 16:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty Pozostałe wyłączenia prądu Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

