Brak prądu w łódzkim. Sprawdź gdzie 3.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim

powiat sieradzki

Sucha, Sucha Górna, Wola Dąbrowa, Wola Niedźwiedzia, Chodów, Krzepocinek, Parądzice, Pełczyska

3.09 od godz. 8:00 do 16:00

Sieradz, ul. Jana Pawła II 59, 61,63, ul. Spółdzielcza 2, ul. Władysława Broniewskiego 23

3.09 od godz. 9:00 do 13:00

Kuśnie

8.09 od godz. 8:00 do 14:00

Sucha, Sucha Górna, Wola Dąbrowa, Wola Niedźwiedzia, Chodów, Krzepocinek, Parądzice, Pełczyska

9.09 od godz. 8:00 do 16:00

Sieradz, ul. Wysoka, ul. Zielona, ul. Krakowskie Przedmieście od nr 76 do 120 i od nr 107 do 123, ul. Łąkowa, ul. Pod Skarpą, ul. Prosta, ul. Słoneczna, ul. Spacerowa

9.09 od godz. 8:00 do 12:00

Mogilno

10.09 od godz. 8:00 do 15:00

Głaniszew, Zagajew

10.09 od godz. 8:00 do 14:00