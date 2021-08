Brak prądu w łódzkim. Sprawdź gdzie 31.08 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w łódzkim 31.08? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 31.08 w łódzkim. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w łódzkim. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim powiat bełchatowski Bogumiłów

31.08 od godz. 8:00 do 15:00 Nowa Wieś, gmina Poddębice, Wylazłów, Porczyny

8.09 od godz. 8:00 do 15:00 Łobudzice, Reduchów, Reduchów-Kolonia

10.09 od godz. 8:00 do 15:00 Karolew, gm. Zduńska Wola

13.09 od godz. 8:00 do 15:00 Nowa Wieś, gmina Poddębice, Wylazłów, Porczyny

14.09 od godz. 8:00 do 15:00 Łobudzice

31.08 od godz. 8:00 do 13:00 Bełchatów, ul. Wiosenna, ul. Daleka

31.08 od godz. 8:00 do 13:00 Wielopole, Huta

1.09 od godz. 8:00 do 12:30 Oleśnik, Poręby

2.09 od godz. 7:30 do 12:30 Zalesna

2.09 od godz. 8:00 do 13:00 Skrajne, Zwierzyniec

3.09 od godz. 8:00 do 13:00 Podklucze, Szczerców, ul. Piotrkowska, ul. Cicha, ul. Mickiewicza, ul. Cmentarna, ul. Piotrkowska, ul. 3 Maja, ul. Piaskowa, Załuże, Osina, Teofilów

3.09 od godz. 9:00 do 14:00

Bełchatów, ul. Wojska Polskiego

6.09 od godz. 7:30 do 12:30 Żar

7.09 od godz. 7:30 do 12:30 Bełchatów, ul. Lipowa

7.09 od godz. 8:00 do 13:00 Parzno, Parzno-Lesisko

8.09 od godz. 8:00 do 13:00 Zelów, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Lubelska, ul. Jana Amosa Komeńskiego

9.09 od godz. 8:00 do 13:00 Zelówek, Zelów, ul. Jana Kilińskiego, ul. Kątna

10.09 od godz. 8:00 do 13:00 Szczerców, ul. Strumykowa

10.09 od godz. 9:30 do 18:30 Kałduny

14.09 od godz. 7:30 do 12:30 Pawłowa

14.09 od godz. 8:00 do 13:00 Szczerców, ul. św. Floriana, ul. Pułaskiego, ul. M. Konopnickiej, ul. J. Piłsudskiego, ul. Targowa, ul. Piotrkowska, ul. Poniatowskiego, ul. Kilińskiego, ul. Żeromskiego

16.09 od godz. 8:00 do 13:00

powiat poddębicki Starzyny, Biała Góra, Orzeszków, Drwalew, Wierzbowa

1.09 od godz. 8:00 do 15:00

Bałdrzychów, Podgórcze, Madajka

7.09 od godz. 8:00 do 16:00 Drwalew

8.09 od godz. 8:00 do 15:00 Wierzbówka

8.09 od godz. 8:00 do 15:00 Drwalew, Wierzbowa, Powodów Pierwszy, Powodów Drugi, Powodów Trzeci

8.09 od godz. 9:00 do 13:00 Dobrzań, Sarnówek

10.09 od godz. 8:00 do 14:00 Bałdrzychów, Podgórcze, Madajka

13.09 od godz. 8:00 do 16:00 powiat sieradzki Chociszew

2.09 od godz. 8:00 do 15:00 Orzeł Biały

2.09 od godz. 8:00 do 15:00 Sucha, Sucha Górna, Wola Dąbrowa, Wola Niedźwiedzia, Chodów, Krzepocinek, Parądzice, Pełczyska

3.09 od godz. 8:00 do 16:00 Sieradz, ul. Jana Pawła II 59, 61,63, ul. Spółdzielcza 2, ul. Władysława Broniewskiego 23

3.09 od godz. 9:00 do 13:00 Kuśnie

8.09 od godz. 8:00 do 14:00

Sucha, Sucha Górna, Wola Dąbrowa, Wola Niedźwiedzia, Chodów, Krzepocinek, Parądzice, Pełczyska

9.09 od godz. 8:00 do 16:00 Sieradz, ul. Wysoka, ul. Zielona, ul. Krakowskie Przedmieście od nr 76 do 120 i od nr 107 do 123, ul. Łąkowa, ul. Pod Skarpą, ul. Prosta, ul. Słoneczna, ul. Spacerowa

9.09 od godz. 8:00 do 12:00 Mogilno

10.09 od godz. 8:00 do 15:00 Głaniszew, Zagajew

10.09 od godz. 8:00 do 14:00 Ostrów Warcki

15.09 od godz. 8:00 do 15:00 Leliwa

9.09 od godz. 8:00 do 12:00 Niechmirów

13.09 od godz. 8:30 do 13:30 Niechmirów, Wola Niechmirowska, Rychłocice

14.09 od godz. 8:30 do 13:30

Poniatów, ul. Szkolna 12a, dz. 12/7, 12/9, 12/10, 54/5, Uszczyn, ul. Cyprysowa dz. 54/13, 54/14, 54/6, 54/8, ul. Szkolna dz. 54/5

2.09 od godz. 9:00 do 13:00

powiat zduńskowolski Strońsko

2.09 od godz. 8:00 do 15:00 powiat łaski Teodory

2.09 od godz. 8:00 do 16:00 Bałucz, Kolonia Bałucz, Stryje Księże, Jabłonki, Wola Stryjewska

6.09 od godz. 8:00 do 15:00 Wronowice, ul. Jaskółcza, ul. Puszczykowa, Łask, ul. Brzozowa, ul. Rolnicza, ul. Wiązowa, ul. Wiśniowa

6.09 od godz. 8:00 do 16:00 Wronowice, ul. Jaskółcza, ul. Puszczykowa, Łask, ul. Brzozowa, ul. Rolnicza, ul. Wiązowa, ul. Wiśniowa

7.09 od godz. 8:00 do 16:00 Sędziejowice-Kolonia

10.09 od godz. 8:00 do 15:00 Wronowice, ul. Jaskółcza, ul. Kanarkowa

15.09 od godz. 8:00 do 15:00 powiat łęczycki Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa

2.09 od godz. 9:00 do 13:00 Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa, Nasale, Powodów Drugi, Powodów Pierwszy, Powodów Trzeci

8.09 od godz. 9:00 do 13:00

Borek, Pauzew, Pełczyska, Wola Niedźwiedzia

10.09 od godz. 9:00 do 13:00 Ksawerów, ul. Dziubińskiej, ul. Parkowa

31.08 od godz. 8:00 do 15:00 powiat piotrkowski Dąbrówka, gm. Wróblew, Gorzuchy

10.09 od godz. 8:00 do 15:00 Biskupia Wola, 53-63

1.09 od godz. 9:00 do 12:00 Przygłów, działki 557/10, 652/2, 652/1, 650/2, 557/20, 638/3, 616, 617, 620, Przygłów Las działki 638/3, 616, 617, 620, ul. Północna działki 188/16, 190/3, 557/14, 190/4, 188/13, 652/5, 561, 562/6, ul. Słoneczna 45, 53, 59 oraz działka 272/1, ul. Topolowa działki 280/2, 603/2, 603/7, 557/21, 582

2.09 od godz. 8:00 do 15:00

Straszów, 1-6, 53-62 oraz dz. 320/11, 279, 351/4, 273/3, 276/1, 293/2, 343/2, 351/5

3.09 od godz. 8:00 do 15:00 Parzniewice, Małe 27-37 oraz dz. 108/2, 43/2, 92/1, 72/2, 70/1, 64, 152, 108, 107, Parzniewiczki, dz. 124/1

7.09 od godz. 9:00 do 12:00

Majków Mały, 4-25 oraz dz. 105/1, 106/1, 136, 139/1, 154/1, 178/2, 147, 80, Olendry, 4-10 oraz dz. 144, Polesie, 16-28a oraz dz. 18/2, 22/10/11, 70/10, 70/13, 19/2, 6/1, 1, 10, 15, 18a, 18b, 18D, 24, Twardosławice, 34-38

7.09 od godz. 12:00 do 16:00 Majków Duży, Majków Mały, Majków Średni, Majków-Folwark, Twardosławice, Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 288, 300

8.09 od godz. 8:00 do 11:00 Kamocinek, 1, Szydłów, 7, 14, 21, 22 oraz dz. 100/1, 101, 159, 61/2, 93/1, Szydłów-Kolonia, 18-79 oraz dz. 68/2, 72/12, 202, 203, 88/2

8.09 od godz. 12:00 do 17:00 Cekanów, ul. Główna

6.09 od godz. 8:00 do 16:00 Lubiatów, Młynary, Świątniki, Brudaki, Bogusławice

7.09 od godz. 8:00 do 15:00 Kawęczyn, Bobrowiec, Lubocz

8.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat łowicki Popów, Popów-Kolonia

13.09 od godz. 8:00 do 15:00 Krępa

15.09 od godz. 8:00 do 15:00 Kocierzew Kościelny, Łowicz, ul. Podrzeczna OD STRAŻY DO PRZYRYNKU, ul. Kozia, ul. Bielawska, pl. Przyrynek

31.08 od godz. 8:00 do 15:00 Łowicz, ul. Andrzeja Kazimierza Cebrowskiego, ul. Anieli Chmielińskiej , Motylińskiego

2.09 od godz. 8:00 do 15:00 Polesie, Dzierzgów, 55 A

3.09 od godz. 8:00 do 15:00 Łowicz, ul. Prymasowska przy CPN-ie

7.09 od godz. 8:00 do 15:00

Bełchów

8.09 od godz. 8:00 do 15:00 Krępa

9.09 od godz. 8:00 do 15:00 Łowicz, ul. Józefa Chełmońskiego od Poznańskiej do Strzelcewa

9.09 od godz. 8:00 do 15:00 Łowicz, ul. Młyńska, ul. Karola Szymanowskiego, ul. Michała Kleofasa Ogińskiego, ul. Ignacego Jana Paderewskiego

10.09 od godz. 8:00 do 15:00

Łowicz, ul. Józefa Chełmońskiego od Poznańskiej do Strzelcewa

10.09 od godz. 8:00 do 15:00 Emilin, Wola Mikorska

6.09 od godz. 8:00 do 13:00 Leonów, Adamów

6.09 od godz. 8:00 do 15:00 powiat łódzki wschodni Koluszki, ul. 11 Listopada 84, ul. Warszawska 191-193, ul. Wiejska 1, 3

31.08 od godz. 8:00 do 14:00 Bukowiec

9.09 od godz. 8:30 do 13:30 Rzgów, ul. Wiosenna, ul. Grodziska od numeru 27 do numeru 55, ul. Polna od numeru 1 do numerów 9 i 12, ul. Południowa od numeru 1 do numerów 4 i 7

31.08 od godz. 8:00 do 15:00 Wandalin, numery 1a, 1b, 1c, 2a, 2e

1.09 od godz. 8:30 do 15:00 powiat brzeziński Brzeziny, ul. Słoneczna, ul. Adama Burskiego, ul. Macieja Stryjkowskiego, ul. Hugona Kołłątaja, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Krakówek, ul. Augustyna Kordeckiego, ul. Ludwika Waryńskiego, ul. Sosnowa, ul. Droga Młyńska, ul. Bolesława Prusa, ul. Mrocka, ul. Sejmu Wielkiego, ul. Ignacego Potockiego, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza, ul. Stanisława Małachowskiego, ul. Jana Dekerta, ul. Adama Kazimierza Czartoryskiego

31.08 od godz. 9:00 do 12:00

Brzeziny, ul. Henryka Sienkiewicza od 2 do 8,13 i od 18 do 55, Modrzewskiego od 3 do 11

6.09 od godz. 8:00 do 15:00

Brzeziny, ul. Wesoła 1 do 15 i 2 do 10, ul. Polna 19,21,27, 31 A, 33 B, 38

6.09 od godz. 8:00 do 12:00 Brzeziny, ul. Ludowa

6.09 od godz. 12:00 do 16:00 Brzeziny, ul. Marii Konopnickiej od 1 do 13, 15, 17 i od 2 do 26, ul. Fryderyka Chopina od 2 do 14, ul. Tadeusza Kościuszki 44, ul. Elizy Orzeszkowej od 3 do 15 i od 2 do 24, ul. Juliusza Słowackiego

7.09 od godz. 8:00 do 15:00 powiat kutnowski Kuczków

6.09 od godz. 8:00 do 15:00 Łódź Łódź-Górna, ul. Ewangelicka nr 3, ul. Pabianicka nr 163/165 i nr 177, ul. Sopocka nr 18 i nr 23

31.08 od godz. 8:00 do 14:00

Łódź-Polesie, ul. Stefana Żeromskiego numery 17, 18

31.08 od godz. 8:30 do 14:00 Łódź-Górna, ul. Energetyków numer 3

2.09 od godz. 7:00 do 15:00 Łódź-Bałuty, ul. Smugowa numer 21/23

2.09 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Bałuty, ul. Aroniowa numer 2, 4, 12, 14, 16, 18 oraz działka 92/77

3.09 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Widzew, ul. Pomorska numer 366

3.09 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Bałuty, ul. Wersalska numer 6 CERI, ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa "Nila" od numeru 3 do 15 oraz od numeru 4 do 14, ul. Kieratowa od numeru 3 do 23 oraz od numeru 2 do 18, ul. Krynicka od numeru 3 do 13 oraz numery 6, 8, ul. Liściasta od numeru 181 do 243 oraz od numeru 162 do 186 i od numeru 210 do 218, ul. Marzanny od numeru 3 do 11 oraz od numeru 2 do 24, ul. Na Uboczu numer 10/12, ul. Nowożeńców numery 1, 2, 4, 6, ul. Pabianka od numeru 1 do 23 oraz od numeru 2 do 30, ul. Piaskowiec numery 1, 2, 2a, 3, 4, 5b, ul. Samopomocy od numeru 9 do 21 oraz od numeru 6 do 26, ul. Słomiana od numeru 1 do 15 oraz od numeru 2 do 18, ul. Szczecińska od numeru 135c do 141 oraz numery 116, 118, ul. Traktorowa od numeru 151 do 163 oraz od numeru 198 do 204b, ul. Zapustna od numeru 1 do 23 oraz od numeru 2 do 12, ul. Żabieniec numery 65, 68, 72, 90, 91, ul. Żeńców od numeru 23 do 33 oraz numer 12

4.09 od godz. 7:00 do 9:00

Łódź-Śródmieście, ul. Legionów numer 20

4.09 od godz. 10:00 do 15:00 Łódź-Bałuty, ul. Wersalska numer 6 CERI, ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa "Nila" od numeru 3 do 15 oraz od numeru 4 do 14, ul. Kieratowa od numeru 3 do 23 oraz od numeru 2 do 18, ul. Krynicka od numeru 3 do 13 oraz numery 6, 8, ul. Liściasta od numeru 181 do 243 oraz od numeru 162 do 186 i od numeru 210 do 218, ul. Marzanny od numeru 3 do 11 oraz od numeru 2 do 24, ul. Na Uboczu numer 10/12, ul. Nowożeńców numery 1, 2, 4, 6, ul. Pabianka od numeru 1 do 23 oraz od numeru 2 do 30, ul. Piaskowiec numery 1, 2, 2a, 3, 4, 5b, ul. Samopomocy od numeru 9 do 21 oraz od numeru 6 do 26, ul. Słomiana od numeru 1 do 15 oraz od numeru 2 do 18, ul. Szczecińska od numeru 135c do 141 oraz numery 116, 118, ul. Traktorowa od numeru 151 do 163 oraz od numeru 198 do 204b, ul. Zapustna od numeru 1 do 23 oraz od numeru 2 do 12, ul. Żabieniec numery 65, 68, 72, 90, 91, ul. Żeńców od numeru 23 do 33 oraz numer 12

4.09 od godz. 18:00 do 20:00

Łódź-Bałuty, ul. Aleksandrowska numer 67/97 "Narzędziownia"

6.09 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Bałuty, ul. Sierakowskiego numer 2 i 4

7.09 od godz. 8:00 do 15:00 Łódź-Bałuty, ul. Horacego Safrina numer 11, 15 i 17

7.09 od godz. 8:00 do 14:00

Łódź-Bałuty, ul. Lewa cała

9.09 od godz. 8:00 do 11:00 Łódź-Polesie, ul. Łubinowa od numeru 1 od 35a oraz od numeru 2 do 32a

9.09 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Górna, ul. Obywatelska numer 98 i 98a

10.09 od godz. 7:00 do 15:00 Łódź-Bałuty, ul. Wacława Kondka cała, ul. Klinowa od numeru 3 do 29 oraz od numeru 2 do 24, ul. Horacego Safrina od numeru 21 do 65 oraz od numeru 10a do 48, ul. Władysława Kędry cała, ul. Igora Sikiryckiego numer 15 i 24, ul. Konrada Jażdżewskiego numer 1, ul. Aleksandrowska od numeru 167 do 169 oraz od numeru 180 do 188

10.09 od godz. 8:00 do 14:00

Łódź-Górna, ul. Łomżyńska numer 14, 16, 24

10.09 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Widzew, ul. Brzezińska numery 19, 19a, 24a, 25, 26, 27a, 28, 30

13.09 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Bałuty, ul. Szczecińska numery 38 SKODA i 49

14.09 od godz. 8:00 do 11:00 powiat wieruszowski Ostrycharze

1.09 od godz. 8:30 do 13:30 Kamionka, Złoczew, ul. Błaszkowska, ul. Rolnicza, ul. Sadownicza

10.09 od godz. 8:30 do 14:30 Lututów, rynek Rynek, ul. Słoneczna, ul. Wieruszowska, ul. Krótka, ul. Jana Pawła Stalskiego

15.09 od godz. 8:30 do 14:30 powiat wieluński Dzietrzniki

2.09 od godz. 8:30 do 13:30 Jodłowiec

3.09 od godz. 8:30 do 13:30 Widoradz, Widoradz Górny

6.09 od godz. 8:30 do 13:30 Drobnice, Żychta

7.09 od godz. 8:30 do 13:30

Kolonia Raducka, Raducki Folwark

14.09 od godz. 8:30 do 15:00

Sieniec, Jodłowiec

16.09 od godz. 8:30 do 13:30 powiat pajęczański Rekle

3.09 od godz. 7:30 do 12:30 Niżankowice

8.09 od godz. 8:30 do 13:30 powiat radomszczański Dąbrowa, Kociszew

13.09 od godz. 8:00 do 13:00 Gembartówka, 17B oraz dz. 328, Kolonia Rzejowice, 48-124 oraz dz. 495/1, 494/2, Kolonia Rzejowice dz. 160/1, 26

31.08 od godz. 8:00 do 15:00 Kodrąb, ul. Słoneczna 1-4, Zapolice, 5-66 oraz dz. 126, 767/1, 765/3, 765/4

2.09 od godz. 8:00 do 15:00 Michałów, ul. Radosna 68, 70 oraz dz. 118/3, dz. 119/2, 1-13

2.09 od godz. 10:00 do 14:00 Huta, 26-43 oraz dz. 86/1, Ogrodzona, 54, Podstole, 48-54

3.09 od godz. 8:00 do 15:00

Koconia, 1-37 oraz dz. 75, 87, 91/2, Kraszewice, 1-115 oraz dz. 731, 1310, 708, 760, 459/2, 367/2, 389/2

6.09 od godz. 8:30 do 13:30 Kolonia Przerąb, 21-28

7.09 od godz. 8:00 do 14:00 Lipowczyce, 45-70

8.09 od godz. 8:00 do 12:00 Radomsko, ul. Bolesława Chrobrego 40-52, ul. Jagiellońska 55A, 57A, 57B, 57D, ul. Prymasa Wyszyńskiego 44-111B oraz dz. 56/2, ul. Słoneczna 2, ul. Władysława Łokietka dz. 175/10, 175/14, 175/7, 175/11, 175/8, 175/12, 175/9, 175/13, ul. Dąbrówki 2

9.09 od godz. 7:30 do 14:00 Karczów, 1-17, 48-53

9.09 od godz. 8:00 do 15:00 Dąbrowa, ul. Osiedlowa, ul. Spacerowa, ul. Południowa 26, Wiaderno, 23, Tomaszów Mazowiecki, ul. Dąbrowska 93

7.09 od godz. 8:00 do 16:00 powiat zgierski Aleksandrów Łódzki, ul. Wierzbińska od numeru 53 do numeru 72, w tym sklep Mrówka i firma Nowatex, ul. Grabowa od numeru 2 do numeru 26, ul. Jodłowa od numeru 1 do numeru 24, ul. Ogrodowa od numeru 8 do numeru 22, ul. Targowa od numeru 8 do numeru 22, ul. Stanisława Konarskiego cała

31.08 od godz. 8:00 do 20:00

powiat pabianicki Pabianice, ul. Stefana kard. Wyszyńskiego numery 2 i 4

31.08 od godz. 8:00 do 15:00 Antoniew, ul. Dorotki, ul. Słowiańska od numeru 99 do numeru 142, ul. Długa od numeru 1 do numeru 7, ul. Szeroka, ul. Malwinki, ul. Główna, ul. Wiejska, ul. Wiosenna, ul. Słowicza, ul. Aleja pod Dębami, ul. Wysoka

7.09 od godz. 8:00 do 13:00 Pabianice, ul. Stefana Żeromskiego numer 3

8.09 od godz. 7:30 do 15:00 Ślądkowice, 92d-92ł oraz 93c-93k

3.09 od godz. 9:00 do 13:00 Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski, ul. Kłosowa

3.09 od godz. 9:00 do 14:00 Piotrków Trybunalski, ul. Brzeźnicka 16, 67 oraz dz. 201, 88/3, ul. Gęsia, ul. Gościnna, ul. Łódzka 67, 82 oraz dz. 72/1, 169/2, ul. Wiatraczna działki 4/2, 117/2, ul. Zgodna, ul. Twarda działki 78/12, 78/13, 78/4, 78/8, ul. Zagonowa

7.09 od godz. 8:00 do 12:00

powiat tomaszowski Tomaszów Mazowiecki, ul. Aliny, ul. Andrzeja, ul. Białobrzeska 1-7

6.09 od godz. 8:00 do 17:00 Smardzewice, ul. Wodna, ul. Stoczek

8.09 od godz. 8:00 do 16:00

ZOBACZ KONIECZNIE Masz jet laga na all inclusive? Musisz znać te zwroty

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

Będziemy szczepieni trzecią dawką