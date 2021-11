Brak prądu w łódzkim. Sprawdź gdzie 5.11 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (5.11 3:07) nie ma prądu w łódzkim?

powiat zgierski

Zgierz, ul. Adolfa Dygasińskiego numer 36 oraz od 45 do 55, ul. Dolna numery od 1 do 43 oraz od 4 do 36a

od 4.11 godz. 8:00 do 5.11 godz. 14:30

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim

powiat pabianicki

Antoniew, gmina Lutomiersk

5.11 od godz. 8:00 do 15:00

Malanów

8.11 od godz. 8:00 do 15:00

Albertów

10.11 od godz. 8:00 do 15:00

Bechcice-Kolonia, Bechcice-Wieś

16.11 od godz. 8:00 do 15:00

Wola Puczniewska

17.11 od godz. 8:00 do 15:00

Pabianice, ul. Bolesława Nawrockiego numery 17, 17a

8.11 od godz. 8:00 do 17:00

Jadwinin, od numeru 2 do numeru 45, w tym numer 25b firma TOMI oraz numery 61, 69, 74, Bychlew, od numeru 119 do numeru 129 oraz numer 113c

17.11 od godz. 8:00 do 15:00