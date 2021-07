Brak prądu w łódzkim. Sprawdź gdzie 6.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim

powiat pajęczański

Jedle od 61 do 77, Prusicko 136

8.07 od godz. 9:00 do 13:00

Kiełczygłów, Jaworznica, Okupnik

6.07 od godz. 8:30 do 14:00

Sulmierzyce, ul. Ogrodowa, ul. Górna, ul. Łąkowa, ul. Mała, ul. Poprzeczna, ul. Północna

7.07 od godz. 8:00 do 13:00

Siemkowice

7.07 od godz. 8:30 do 14:00

Suchowola, Rząśnia, Jasień

20.07 od godz. 8:30 do 13:30

powiat łaski

Piorunów, Czarnysz

6.07 od godz. 8:00 do 15:00

Wandzin

6.07 od godz. 8:00 do 15:00

Ostrów-Osiedle, numery parzyste od 2 do 130, numery nieparzyste od 1 do 119.

7.07 od godz. 8:00 do 15:00

Górki Grabińskie

12.07 od godz. 8:00 do 15:00

Łask, ul. 3 Maja, ul. Antoniego Jawornickiego, ul. Dolna, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Graniczna, ul. Grzybowa, ul. Juliana Tuwima, ul. Kresowa, ul. ks. Józefa Czajkowskiego, ul. Niska, ul. Ostatnia, ul. Piaskowa, ul. Piękna, ul. Powstańców Styczniowych, ul. Prosta, ul. Rzeczna, ul. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Szyszkowa, ul. Warszawska, ul. Wysoka, Przygoń, ul. Zaciszna

13.07 od godz. 8:00 do 15:00