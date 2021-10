Brak prądu w łódzkim. Sprawdź gdzie 6.10 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim

powiat radomszczański

Ojrzeń.

8.10 od godz. 7:30 do 13:30

Kotfin, od 24 do 32, Huby Kotfińskie.

11.10 od godz. 7:30 do 13:30

Rędziny, od 1 do 38.

11.10 od godz. 8:00 do 8:30

Rędziny, od 45 do 66 i od 70 do 82. Mała Wieś od 35 do 43.

11.10 od godz. 8:30 do 11:30

Rędziny, od 1 do 38.

11.10 od godz. 11:00 do 12:00