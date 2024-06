Brak prądu w łódzkim. Sprawdź gdzie 7.06 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim

powiat wieruszowski

Kniatowy 68.

6.07 od godz. 9:00 do 11:00

Czastary ulice Brzozowa 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 1995/9, Lipowa od 1 do 5, 8, 9, 2023, 2129, Łąkowa 1, 3, 1642, 1614/8, 1643/1, Szkolna 2, Wolności od 1 do 6, od 8 do 16, od 18 do 22, 24, 30995, Zachodnia 3 od 1 do 9, 18, 1994/10, 1993/10.

6.07 od godz. 9:00 do 13:00

Zmyślona 8A.

6.07 od godz. 9:00 do 13:00

powiat kutnowski

Jankowice, Jankowice, Kopyta, Nowe Jankowice, Wychny.

6.07 od godz. 7:45 do 12:00

powiat radomszczański

Klekowiec

11.06 od godz. 7:30 do 13:30

Niesulów od nr 3B do nr 20

12.06 od godz. 8:00 do 10:00