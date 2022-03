Brak prądu w łódzkim. Sprawdź gdzie 8.03 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (8.03 13:25) nie ma prądu w łódzkim?

powiat zgierski

Jasionna, Niedoń

8.03 od godz. 8:00 do 15:00

powiat sieradzki

Raszelki

8.03 od godz. 8:00 do 15:00

Sokołów, gmina Sieradz

8.03 od godz. 8:00 do 15:00

powiat łowicki

Zielkowice, ul. Leśna, Zarzecka, Starowiejska, Kępy

8.03 od godz. 8:00 do 15:00

powiat brzeziński

Olsza, Rogów

8.03 od godz. 8:00 do 15:00

Łódź

Łódź-Bałuty, ul. Łodzianka od numeru 9 do 15 i od numeru 8b do 34 oraz numer 23, ul. Okólna od numeru 76 do 88 oraz numery 61 i 63, ul. Strykowska od numeru 143 do 155c i od numeru 96 do 102a i od numeru 122 do 134, Łódź-Widzew, ul. Zaścianek Bohatyrowicze od numeru 3 do 9 oraz numery 19, 21

8.03 od godz. 7:00 do 15:00