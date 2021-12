Brak prądu w łódzkim. Sprawdź gdzie 8.12 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim

powiat pajęczański

Pajęczno, ul. Sadowa 30 i 33.

9.12 od godz. 9:30 do 13:30

Glina Duża, Konopnica, ul. Parkowa, ul. Spółdzielcza, ul. Szkolna, Korablew, Zagrodniki, Wierzchlas, ul. Piechowska Piechów, ul. Zielona, ul. Polna

8.12 od godz. 8:30 do 13:30

Tuchań, Chorzew, Chorzew Kolonia, Kiełczygłów-Okupniki, Gumnisko, Osina Duża

10.12 od godz. 8:30 do 13:30

Radoszewice, ul. Niemojewskich, ul. Powstania Styczniowego, ul. Cmentarna

13.12 od godz. 8:30 do 13:30

Zabrzezie, Górka Klonowska-Kolonia

15.12 od godz. 8:30 do 13:30

powiat radomszczański

Gidle, ul. Cmentarna od 1 do 23, ul. Wolności od 16 do 34, ul. Konopnickiej od 1 do 9.

10.12 od godz. 7:30 do 8:00

Gidle, ul. Mickiewicza, ul. Słowackiego, ul. Leśna, ul. Parkowa, ul. Konopnickiej od 10, ul. Norwida (bez bloków mieszkalnych).

10.12 od godz. 8:00 do 13:00