Brak prądu w łódzkim. Sprawdź gdzie 9.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (9.07 8:08) nie ma prądu w łódzkim?

powiat sieradzki

Jakubice, Piotrowice

9.07 od godz. 8:00 do 15:00

Rossoszyca, ul. Ogrodowa, ul. Sieradzka

9.07 od godz. 8:00 do 15:00

powiat bełchatowski

Bogumiłów

9.07 od godz. 8:00 do 15:00

Strzyżewice, Wola Kruszyńska, Sromutka

9.07 od godz. 7:30 do 9:00

Strzyżewice

9.07 od godz. 8:00 do 16:30

powiat poddębicki

Zygry

9.07 od godz. 8:00 do 15:00

powiat brzeziński

Koziołki, 27-38, Kolonia Koziołki 6, 30, Wola Cyrusowa, 83

9.07 od godz. 8:00 do 15:00

powiat łęczycki

Rogów, ul. Akademicka 1 do 20, ul. Strażacka 9 i 20, Marianów Rogowski, 4 i 6

9.07 od godz. 8:00 do 15:00

Łódź

Łódź-Bałuty, ul. Białych Róż cała, ul. Czerwonych Maków cała, ul. Normandzka cała, ul. Rojna od numeru 77 do 105 oraz od numeru 94 do 118

9.07 od godz. 8:00 do 14:00