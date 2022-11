Bramkarz rywala Widzewa autorem samobójczego gola roku w ekstraklasie

Rywal Widzewa Radomiak grał ligowy mecz z Wartą Poznań. Przegrał 2:3, a pierwszą bramkę stracił po przedziwnych okolicznościach. Po wrzutce z prawej strony i odbiciu piłki (bo strzałem to nazwać nie można) przez Miguela Luisa piłka powoli leciała w kierunku bramki Radomiaka. Gabriel Kobylak czekał na piłkę i chciał ją zatrzymać nogą przed własną linią bramkową. Chyba myślami już rozpoczynał akcję swej drużyny, bo piłki nie zatrzymał, później próbował rzucić się i złapać piłkę, ale to się nie udało. Warta strzeliła gola.

- Też się tego nie spodziewałem, aczkolwiek jest grząskie boisko i spłatało psikusa. Najważniejsze, żeby podniósł głowę do góry, nie załamał się - mówił w przerwie stoper Radomiaka, Mateusz Cichocki.