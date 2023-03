Bramkarz Widzewa wrócił z Japonii i zagra w półfinale Pucharu Polski. Zdjęcia

I w meczu z Widzewem, i ze Śląskiem bramki KKS Kalisz strzegł były bramkarz... Widzewa Maciej Krakowiak. **To wychowanek UKS SMS Łódź, który pierwsze kroki stawiał w drużynie trenera Józefa Robakiewicza, później był pod opieką Radosława Mroczkowskiego. **Grał w Widzewie 4 razy w ekstraklasie wiosną w sezonie 2012/13. Jesienią 2013 roku zaliczył trzy kolejne występy w elicie, a w sezonie 2014/15 bronił bramki Widzewa w pierwszej lidze. Grał później w GKS Bełchatów i Stali Rzeszów, skąd jego udziałem stał się sensacyjny transfer do japońskiego FC Imabari. Po dwóch latach spędzonych w Kraju Kwitnącej Wiśni wrócił do Polski i z powodzeniem broni barw KKS Kalisz. Awans do półfinału Pucharu Polski jest jego największym osiągnięciem.