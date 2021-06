Brązowe medale mistrzostw Polski dla rugbistek Venol Atomówek Łódź

W meczu półfinałowym spotkały się z Diablicami Ruda Śląska, mecz okazał się dreszczowcem, ale na korzyść łodzianek, które wygrały 19:14. W finale znów spotkały się z KSB i pomimo zdobycia punktów w pierwszej akcji uległy 7:31. Tym samym w turnieju Venol Atomówki Łódź zajęły II miejsce. Natomiast w Klasyfikacji Generalnej Mistrzostw Polski zajęły III miejsce.

- Mamy brąz – mówi Zbigniew Grądys trener. – To nas cieszy, choć wiem, że te zawodniczki stać na więcej i zasługują na więcej. To świetne zawodniczki, które włożyły dużo pracy w to, by być na podium. Większość z nich treningi rozpoczęła we wrześniu, a potem było zamkniecie sportu, więc uważam, że to bardzo duży sukces.

- Jesteśmy bardzo szczęśliwe – mówi Iza Gumińska kapitan drużyny. – Ciężko pracowałyśmy z dziewczynami i to przyniosło efekty. Część z nas całkiem niedawno zaczęła trenować, a i tak potrafimy wygrywać mecze z bardziej doświadczonymi zawodniczkami. Nasza ciężka praca na treningach, ale także wsparcie sponsorów przede wszystkim Venol Motor Oil Poland za wsparcie oraz firmie Flex Service pozwoliło nam na osiągniecie tego wyniku.