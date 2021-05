Brązowe medale mistrzostw Polski waterpolistów ŁSTW Ocmer Politechnika Łódzka

Waterpoliści są skuteczną pod względem promocyjnym wizytówką uczelni.

Przypominamy, że drużyna zdobyła Akademickie Mistrzostwo Europy 2019, co było nie lada niespodzianką. Polacy pokonali w finale zespół z Budapesztu 12:9.

Podopieczni trenera Edwarda Kujawy przygotowują się do Europejskich Igrzysk Akademickich – największego święta sportu studenckiego na Starym Kontynencie. Już w przyszłym roku do Łodzi przyjedzie nawet 5 tys. sportowców z całej Europy. Wspólny wniosek Politechniki Łódzkiej, miasta Łodzi i Akademickiego Związku Sportowego o prawo do organizacji European Universities Games (EUG) został zatwierdzony w 2018 roku podczas Zgromadzenia Generalnego Europejskiego Związku Sportu Akademickiego (EUSA) w Madrycie.