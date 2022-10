Brązowy medal Pucharu Polski K1 dla wojownika z ŁKS Łódź Boks

Barwy ŁKS Łódź Boks reprezentował tym razem tylko jeden wojownik – Kacper Galant. Zawodnik trenujący na co dzień pod okiem trenera Daniela Żaka przystąpił do rywalizacji w kategorii junior starszy do 81 kg. W swoim debiucie na ringu pokazał się z bardzo dobrej strony. Zabrakło tylko trochę doświadczenia i umiejętności rozłożenia sił. Serca wystarczyło do zdobycia brązowego medalu. W półfinale uległ bowiem późniejszemu triumfatorowi zawodów – Erykowi Maciołkowi z klubu Tom Center Piotrków Trybunalski.